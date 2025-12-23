Інтерфакс-Україна
Події
19:29 23.12.2025

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

1 хв читати
У Німеччині затримали екстрадованого з Швейцарії українця, який підозрюється у шпигунстві та підготовці диверсій на користь Росії, повідомляє Welt.

"Через понад сім місяців після затримання у Швейцарії підозрюваний був доставлений до слідчого судді Федерального суду у Карлсруе. Той відправив чоловіка під варту за підозрою у шпигунстві на користь Росії, як повідомила Федеральна прокуратура", - вказується у повідомленні.

За попередніми даними, підозрюваний і двоє його спільників нібито погодилися на замовлення кількох осіб, імовірно з Росії, здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині. Українці мали з Німеччини відправляти одержувачам в Україні посилки з вибуховими або запальними пристроями, які б спалахували під час транспортування.

Один з них наприкінці березня відправив у Кельні дві пробні посилки, в яких, серед іншого, були GPS-трекери. Згідно з результатами розслідування, замовлення на це дав чоловік, якого зараз доставили до Карлсруе. Генеральний прокурор заарештував його в середині травня в швейцарському кантоні Тургау. Звідти його у вівторок доставили до Німеччини.

Двоє спільників, також затриманих у травні в Кельні та Констанці, вже кілька місяців тому були доставлені до слідчого судді Федерального суду. Обоє були взяті під варту.

 

Теги: #діверсії #німеччина #затримання

