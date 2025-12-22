Інтерфакс-Україна
Події
15:28 22.12.2025

Двоє чоловіків отримали 10 років в’язниці за підпали у Києві на замовлення ворога - СБУ

Тюремні строки отримали двоє чоловіків, які на замовлення ворога намагалися знищити відділення "Укрпошти" та релейну шафу на залізниці, повідомляє Служба безпеки України.

"Одним з російських агентів виявився 33-річний безробітний киянин, який ухилявся від мобілізації і одночасно підшукував "легкі гроші" у Телеграм-каналах. За обіцянку "миттєвих заробітків" від рашистів він погодився здійснити серію замовних підпалів столичних будівель Укрпошти", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Для конспірації зловмисник обладнав схрон поблизу районної філії держустанови, яку "погодив" з куратором. До тайнику агент заклав молоток і так званий "коктейль Молотова".

Згодом він повернувся до схованки, дістав з неї знаряддя злочину, за допомогою яких спочатку розбив вікно поштового відділення, а потім закинув всередину будівлі легкозаймисту суміш.

Після підпалу зловмисник за інструкцією російського спецслужбіста обробив прилеглу територію хлорним розчином та спалив "робочий" одяг, щоб приховати сліди злочину.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка в його оселі протягом декількох годин після диверсії.

"Ще одним агентом рф виявився 21-річний мешканець Буковини, який приїхав до Києва у пошуках підробітку. У столиці він почав регулярно моніторити тематичні Телеграм-канали, де згодом потрапив у поле зору рашистів", - повідомляє СБУ.

Після вербування ворогом молодик підпалив релейну шафу на колії Укрзалізниці й невдовзі був затриманий правоохоронцями.

На підставі матеріалів слідчих Служби безпеки обох зловмисників визнано винними за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив їм по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #київ #сбу #затримання

