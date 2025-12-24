СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та закликали до подальшого захоплення України, повідомляє СБУ.

"У Миколаєві викрито 25-річного аспіранта місцевого університету, який героїзував збройні угруповання росії та закликав їх до окупації південного регіону України", - зазначає українська спецслужба в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, для поширення ворожої пропаганди чоловік залишав відповідні коментарі у Телеграм-каналах.

На Волині, згідно з повідомленням, затримано дезертира, який виправдовував у соцмережах війну РФ проти України.

"За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району. Перебуваючи в орендованому будинку, він публікував на власній сторінці у Фейсбуку провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення рф", - наголошують в СБУ.

Також, як інформують у відомстві, агітатор "розганяв" дописи, в яких поширював фейки про ситуацію на фронті, та намагався дискредитувати Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформдиверсій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі); ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській та Волинській областях за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури та Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.