СБУ затримала ворожого агента, який намагався облаштувати "відеопастки" на автотрасах Дніпра

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента, який відстежував кількість та види військової техніки Сил оборони, яка рухалась у напрямку передової.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ повідомляє, що фігурант намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру, де збирався облаштувати "спостережний пункт".

За даними слідства, замовлення РФ виконував завербований російськими спецслужбістами начальник зміни з охорони місцевого заводу. До уваги ворога він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

"Після вербування за обіцянку "швидкого підробітку" від окупантів, чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, чоловік їздив громадським транспортом по місту та його околицях, приховано фіксуючи геолокації об’єктів, які ворог планував атакувати з повітря.

Потім, як зазначають в СБУ, він отримав вказівку від куратора з РФ обладнати "засідку" з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси.

"За допомогою відеопристрою рашисти сподівалися відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність під час планування бойових операцій рф", - наголошують в українській спецслужбі.

Співробітники СБУ зірвали ворожі плани, завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.