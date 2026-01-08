Паспортний сервіс у Лондоні видав за тиждень 135 паспортів громадянина і 303 закордонні – МВС

Центр обслуговування громадян "Паспортний Сервіс" у місті Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), який розпочав роботу у тестовому режимі 30 грудня, видав протягом першого тижня роботи 438 паспортів, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"За перший тиждень нового 2026 року - з 1 по 7 січня - у лондонському підрозділі було оформлено: 135 паспортів громадянина України у формі ID-картки; 303 закордонні паспорти", - йдеться в повідомленні.

Наразі у лондонському підрозділі надаються послуги оформлення та обміну паспорта громадянина України у формі ID-картки, оформлення та обміну закордонного паспорта, у тому числі у разі втрати або викрадення, обміну паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа), замовлення пересилки документів, оформлених раніше в інших підрозділах "Паспортного сервісу".

"Паспортний сервіс" працює в Лондоні за адресою: The Foundry, 8-15 Dereham Place. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом.