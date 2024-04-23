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12:33 23.04.2024

ДП "Документ" припинило видачу документів у закордонних підрозділах

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ДП "Документ" припинило видачу документів у закордонних підрозділах

У закордонних підрозділах ДП "Документ" припинили видачу документів "із технічних причин", повідомляє Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ", - ідеться в повідомленні Центру у фейсбуці у вівторок.

"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється також, що подання заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. "Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", - зазначено в повідомленні.

Раніше "Дзеркало тижня" оприлюднило лист МЗС, у якому йдеться про тимчасове призупинення консульських дій українським чоловікам за кордоном із 23 квітня - до отримання роз'яснень щодо положень закону про мобілізацію. У ньому наголошується, що консульські послуги за кордоном можливі тільки в разі оновлення військово-облікових даних.

 

 

Теги: #документ #паспортний_сервіс

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