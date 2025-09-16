Інтерфакс-Україна
Події
20:10 16.09.2025

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

Напередодні міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії представила робочий документ № 23 "Нові санкції, щоб змусити Росію погодитися на припинення вогню в Україні", у нього увійшли пропозиції додаткових санкцій проти енергетичного та фінансового секторів.

"Зокрема, акцент на тому, що потрібно остаточно припинити купівлю російських енергоносіїв, а це означає продовження боротьби з тіньовим флотом і нафтовими надприбутками. Мова про запровадження санкцій проти решти танкерів тіньового флоту та пов’язаної з ним інфраструктури", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Також пропонується створити механізм "ескроу" - рахунку умовного зберігання для блокування доходів РФ від експорту енергоносіїв, який передбачає, що кошти утримуватимуть на спеціальному банківському рахунку.

Окрім того, група пропонує запровадити вторинні санкції й тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту, та поетапне ембарго на порти й енергетичну інфраструктуру Росії.

"Рекомендації щодо фінансової сфери стосуються обмеження діяльності всіх російських банків, посилення контролю за обігом криптовалют і запровадження персональних санкцій проти посадовців Міністерства фінансів, членів правління Центрального банку та керівників основних державних банків, які підтримують вторгнення Росії в Україну", - йде мова у повідомленні.

У документі пропонується посилити контроль за експортом критично важливих товарів та обладнання, розширити список відповідних категорій товарів, запровадити перевірку кінцевого споживача та запобігти обходу обмежень через треті країни.

"Цей пакет пропозицій – дорожня карта для Євросоюзу та G7, як реально посилити тиск на Росію. Пріоритети очевидні: прискорене припинення закупівель російських енергоносіїв, закриття схем обходу через тіньовий флот і треті країни, жорсткіший контроль фінансових каналів. Ключове – діяти швидко й узгоджено, поки доходи Кремля падають. Кожен місяць зволікання означає мільярди доларів для війни проти України", – наголосив співочільник групи - керівник ОП Андрій Єрмак.

 

