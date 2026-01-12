Інтерфакс-Україна
Події
11:06 12.01.2026

Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

Фото: Creative Commons BY 4.0

Аудит Європейської Комісії підтвердив відповідність української системи державного контролю за залишками ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин у тваринах і продуктах тваринного походження вимогам Європейського Союзу, повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

"Позитивна оцінка Європейської комісії свідчить про системну роботу Держпродспоживслужби та відповідність українського контролю європейським стандартам. Це створює додаткові можливості для українських виробників і посилює довіру до української продукції в ЄС", - сказав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, якого цитує пресслужба.

Зазначається, що метою аудиту було оцінити, як в Україні здійснюється державний контроль за залишками ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин у тваринах і продуктах тваринного походження.

Експерти ЄК з Генерального директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) під час аудиту, що тривав з 29 вересня по 10 жовтня 2025 року, оцінили реалізацію планів державного контролю залишків у харчових тваринах та продуктах тваринного походження, порядок розслідування випадків невідповідностей, можливості та спроможність лабораторної мережі.

За підсумками зроблено позитивний висновок: система державного контролю України відповідає підходам і принципам, що діють у Європейському Союзі. Аудитори підтвердили, що контроль є послідовним, лабораторні дослідження — надійними, а реагування на порушення — ефективним.

"Це означає, що Україна надає достовірні гарантії безпечності харчових продуктів тваринного походження, які постачаються на ринок ЄС. Результати аудиту підтвердили: Україна й надалі залишається у Додатку I Імплементаційного Регламенту (ЄС) № 2021/405, а отже, має право експортувати відповідну продукцію до країн Європейського Союзу", - резюмувала Держпродспоживслужба.

Теги: #єврокомісія #аудит

