Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

Фото: https://t.me/energyofukraine

Енергетики завершили ключовий етап аварійних робіт у Києві та області після атаки РФ 9 січня, триває перехід від графіків аварійних обмежень електроенергії на частині Правого та на Лівому березі столиці до погодинних, повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"Завдяки оперативним та професійним діям енергетиків, які працювали в цілодобовому режимі, завершено ключовий етап аварійних робіт у Києві та Київській області. У столиці діють екстрені віключення на частині Правого та на Лівому березі. Наразі триває перехід від аварійних до прогнозованих графіків", – сказав він під час брифінгу в Міненерго, який транслювався онлайн.

Зі свого боку прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму телеграм зазначила, що суттєве покращення ситуації з електроенергією очікується ближче до четверга

"З огляду на масштаб пошкоджень у столиці в рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень е/е. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час – орієнтуємося на четвер", – написала вона.

Як повідомлялося, екстрені відключення е/е з п’ятниці тривають у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці. Крім того, аварійні графіки застосовуються на Одещині, Харківщині та Донеччині.

За даними Андарака, цієї в ніч на понеділок РФ завдала чергового удару по українській енергетиці, внаслідок чого знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Він зазначив, що енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Але, зокрема, у Чернігівській області, де пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та знеструмлено низку населених пунктів, відновлення електропостачання розпочнеться щойно це дозволить безпекова ситуація.

Андарак додав, що через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 – у Закарпатській, 36 – у Дніпропетровській та 15 – у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.