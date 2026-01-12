Інтерфакс-Україна
Події
11:08 12.01.2026

Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

2 хв читати
Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго
Фото: https://t.me/energyofukraine

Енергетики завершили ключовий етап аварійних робіт у Києві та області після атаки РФ 9 січня, триває перехід від графіків аварійних обмежень електроенергії на частині Правого та на Лівому березі столиці до погодинних, повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"Завдяки оперативним та професійним діям енергетиків, які працювали в цілодобовому режимі, завершено ключовий етап аварійних робіт у Києві та Київській області. У столиці діють екстрені віключення на частині Правого та на Лівому березі. Наразі триває перехід від аварійних до прогнозованих графіків", – сказав він під час брифінгу в Міненерго, який транслювався онлайн.

Зі свого боку прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму телеграм зазначила, що суттєве покращення ситуації з електроенергією очікується ближче до четверга

"З огляду на масштаб пошкоджень у столиці в рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень е/е. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час – орієнтуємося на четвер", – написала вона.

Як повідомлялося, екстрені відключення е/е з п’ятниці тривають у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці. Крім того, аварійні графіки застосовуються на Одещині, Харківщині та Донеччині.

За даними Андарака, цієї в ніч на понеділок РФ завдала чергового удару по українській енергетиці, внаслідок чого знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Він зазначив, що енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Але, зокрема, у Чернігівській області, де пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та знеструмлено низку населених пунктів, відновлення електропостачання розпочнеться щойно це дозволить безпекова ситуація.

Андарак додав, що через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 – у Закарпатській, 36 – у Дніпропетровській та 15 – у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Теги: #аварійні_відключення #свириденко #енергетика #роман_андарак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 12.01.2026
Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

00:43 12.01.2026
Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

10:31 11.01.2026
Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

16:58 10.01.2026
Свириденко: Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності

Свириденко: Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності

15:31 10.01.2026
Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

14:50 10.01.2026
Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

12:23 10.01.2026
В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

11:48 10.01.2026
У прем'єра Свириденко 1 штатний радник, 4 - на громадських засадах і 1 помічниця

У прем'єра Свириденко 1 штатний радник, 4 - на громадських засадах і 1 помічниця

18:26 09.01.2026
Нардепи "Євросолідарності" ініціюють постанову Верховної Ради щодо захисту енергетики

Нардепи "Євросолідарності" ініціюють постанову Верховної Ради щодо захисту енергетики

05:44 09.01.2026
Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ОСТАННЄ

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

СБУ: викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

Мінкультури внесло 11 росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2025р

Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану

Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

У міністерки культури Бережної 1 штатний радник, 3 - на громадських засадах і 1 помічниця

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА