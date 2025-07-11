BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

BGV Group Management під час Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі підписала Лист про наміри з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), який передбачає стратегічну співпрацю в розвитку графітового проєкту компанії.

"Документ визначає потенційну рамку співпраці між ЄБРР та BGV, спрямовану на забезпечення стратегічного супроводу для подальшого розвитку проєкту BGV Graphite", – зазначається в релізі компанії в п’ятницю.

Вона вказує, що це стане наступним важливим кроком після внесення проєкту BGV Graphite, який реалізовується на базі Балахівського родовища, до переліку стратегічних проєктів для Європейського Союзу, затвердженого Єврокомісією 4 червня 2025 року. BGV вказує, що метою проєкту є будівництво гірничо-збагачувального комбінату на базі Балахівського родовища графітових руд та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту (SPG) для літій-іонних батарей.

"Ми щиро вдячні ЄБРР, Єврокомісії та іншим партнерам за системну підтримку. Розвиток таких проєктів як BGV Graphite – це важливий крок не лише для розвитку гірничодобувного сектору, а й для посилення стійкості української економіки загалом. Це також потужний сигнал до міжнародних інвесторів для підтримки інших проєктів в Україні, які мають величезний ресурсний потенціал для Європи, впливають на економічну та технологічну безпеку регіону", – прокоментував генеральний директор BGV Group Management Олександр Наумик.

За його словами, BGV Group Management та засновник компанії Геннадій Буткевич розвивають графітовий проєкт з 2018 року.

"Ми відчули потенціал критичних матеріалів (CRM) в Україні задовго до того, як світ звернув увагу на українські надра. Упродовж цих років команда проєкту працює відповідно до передових міжнародних стандартів і технологій та співпрацює з компаніями-лідерами по всьому світу. Усе це вкотре засвідчило, що в Україні вже зараз можна реалізовувати масштабні індустріальні проєкти найвищого рівня складності", – підкреслив Наумик.

Керуючий директор ЄБРР по Україні та Молдові Арвід Тюркнер під час панельної дискусії на URC-2025 про інвестування в критичні матеріали України зазначив, що банк є досвідченим інвестором у гірничодобувну промисловість, реалізувавши 70 проектів у всьому світі, в тому числі й в Україні, з сумою інвестицій в понад EUR3 млрд.. При цьому він підкреслив, що ЄБРР більше інвестував у розробку, розширення та модернізацію шахт "з нуля", але з минулого року започаткував нову структуру, спеціально розроблену для проектів на ранній стадії.

"Ми називаємо її молодшою гірничою програмою або "джамп". І ми дуже пишаємося тим, що проект, який ми збираємося доручити BGV, є першим проектом у рамках цієї нової структури, і, природно, першим на ранньому етапі в Україні", – зазначив Тюркнер.