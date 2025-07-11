Інтерфакс-Україна
Події
13:07 11.07.2025

BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

2 хв читати
BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

BGV Group Management під час Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі підписала Лист про наміри з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), який передбачає стратегічну співпрацю в розвитку графітового проєкту компанії.

"Документ визначає потенційну рамку співпраці між ЄБРР та BGV, спрямовану на забезпечення стратегічного супроводу для подальшого розвитку проєкту BGV Graphite", – зазначається в релізі компанії в п’ятницю.

Вона вказує, що це стане наступним важливим кроком після внесення проєкту BGV Graphite, який реалізовується на базі Балахівського родовища, до переліку стратегічних проєктів для Європейського Союзу, затвердженого Єврокомісією 4 червня 2025 року. BGV вказує, що метою проєкту є будівництво гірничо-збагачувального комбінату на базі Балахівського родовища графітових руд та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту (SPG) для літій-іонних батарей.

"Ми щиро вдячні ЄБРР, Єврокомісії та іншим партнерам за системну підтримку. Розвиток таких проєктів як BGV Graphite – це важливий крок не лише для розвитку гірничодобувного сектору, а й для посилення стійкості української економіки загалом. Це також потужний сигнал до міжнародних інвесторів для підтримки інших проєктів в Україні, які мають величезний ресурсний потенціал для Європи, впливають на економічну та технологічну безпеку регіону", – прокоментував генеральний директор BGV Group Management Олександр Наумик.

За його словами, BGV Group Management та засновник компанії Геннадій Буткевич розвивають графітовий проєкт з 2018 року.

"Ми відчули потенціал критичних матеріалів (CRM) в Україні задовго до того, як світ звернув увагу на українські надра. Упродовж цих років команда проєкту працює відповідно до передових міжнародних стандартів і технологій та співпрацює з компаніями-лідерами по всьому світу. Усе це вкотре засвідчило, що в Україні вже зараз можна реалізовувати масштабні індустріальні проєкти найвищого рівня складності", – підкреслив Наумик.

Керуючий директор ЄБРР по Україні та Молдові Арвід Тюркнер під час панельної дискусії на URC-2025 про інвестування в критичні матеріали України зазначив, що банк є досвідченим інвестором у гірничодобувну промисловість, реалізувавши 70 проектів у всьому світі, в тому числі й в Україні, з сумою інвестицій в понад EUR3 млрд.. При цьому він підкреслив, що ЄБРР більше інвестував у розробку, розширення та модернізацію шахт "з нуля", але з минулого року започаткував нову структуру, спеціально розроблену для проектів на ранній стадії.

"Ми називаємо її молодшою гірничою програмою або "джамп". І ми дуже пишаємося тим, що проект, який ми збираємося доручити BGV, є першим проектом у рамках цієї нової структури, і, природно, першим на ранньому етапі в Україні", – зазначив Тюркнер.

Теги: #bgv_group_management #єбрр #документ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 11.07.2025
ЄБРР надасть Winner Leasing кредит до EUR10 млн для підтримки бізнесу

ЄБРР надасть Winner Leasing кредит до EUR10 млн для підтримки бізнесу

11:25 11.07.2025
"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

01:56 11.07.2025
ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

01:43 11.07.2025
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

18:54 10.07.2025
Київ планує залучити до EUR150 млн кредиту від ЄБРР на модернізацію метрополітену

Київ планує залучити до EUR150 млн кредиту від ЄБРР на модернізацію метрополітену

09:37 09.07.2025
Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

15:45 07.07.2025
ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

19:12 26.06.2025
ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ВАЖЛИВЕ

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 344 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

ОСТАННЄ

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Україна та Італія уклали план дій для відновлення водогосподарської інфраструктури і розбудови європейської системи моніторингу повітря – глава Міндовкілля

Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

ОГТСУ та італійська Snam S.p.A. в рамках URC-2025 підписали меморандум про транспортування газу з використанням українських ПСГ

GORO Mountain Resort в Карпатах розпочав реалізацію проєкту системи електропостачання вартістю EUR11 млн

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА