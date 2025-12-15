Інтерфакс-Україна
Події
18:32 15.12.2025

BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

2 хв читати
BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами
Фото: https://bgv.com.ua/

BGV Group Management підписала меморандум про подальшу співпрацю із двома компаніями у сфері будівництва в рамках засідання Спільної українсько-саудівської ділової ради, повідомили у пресслужбі BGV агентству "Інтерфакс-Україна".

Засідання Спільної українсько-саудівської ділової ради об’єднало представників урядових інституцій, профільних організацій та провідних компаній України й Королівства Саудівська Аравія. Українську сторону в Ер-Ріяді представили приватні компанії ключових секторів економіки, які разом налічують понад 150 тис. працівників і формують близько 4% ВВП країни. Сукупний потенціал проєктів, презентованих у столиці Королівства, перевищує $1 млрд.

Підписаний BGV Group Management меморандум передбачає проведення перемовин, опрацювання спільних можливостей та планування конкретних кроків щодо реалізації потенційних проєктів.

Крім того, команда BGV взяла участь у конференції UNIDO, де обговорила з партнерами з Саудівської Аравії напрями майбутньої взаємодії. Компанія також долучилася до промо-заходу "Investment Dialogue: Mobilizing Gulf Capital For Sustainable Industrial Growth In Ukraine", у межах якого представила власні інвестиційні ініціативи, зокрема, у сфері видобутку корисних копалин.

За результатами роботи Ради сторони домовилися про створення галузевих робочих груп, підготовку дорожньої карти співробітництва та планування наступного засідання у розширеному форматі.

BGV Group Management — це інвестиційна група Геннадія Буткевича, заснована у 2015 році. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики та інфраструктури, ритейлу, девелопменту та в галузі освіти й спорту. З 2022 року команда BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об’єктів в Україні.

З 2022 року BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об’єктів в Україні. У червні 2024 року в складі групи з’явилася нова компанія – BGV Development, що займається саме деволоперськими проєктами. У будівельній екосистемі є виробник газобетону під брендом Poriston (екс-Аерок), завершено три проєкти, на стадії реалізації п’ять, зокрема котеджне містечко Equides Villas та два партнерських з SAGA Development житлових проєкти.

Теги: #меморандум #bgv_group_management

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 08.12.2025
БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

04:22 02.12.2025
Українські аудіогіди впроваджують у 15 музеях Парижа

Українські аудіогіди впроваджують у 15 музеях Парижа

11:53 28.11.2025
Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

18:57 07.11.2025
"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну

"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну

13:07 11.07.2025
BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

15:53 01.06.2025
BGV Group реалізує 5 інвестпроєктів в енергетиці та приглядається до комунальної інфраструктури

BGV Group реалізує 5 інвестпроєктів в енергетиці та приглядається до комунальної інфраструктури

18:51 20.05.2025
BGV провела успішне тестування прототипу батарейки з українського графіту

BGV провела успішне тестування прототипу батарейки з українського графіту

17:44 21.04.2025
BGV Development відкрила новий торговельний центр у Житомирі

BGV Development відкрила новий торговельний центр у Житомирі

ВАЖЛИВЕ

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Переговори з США були конструктивними, до кінця дня сподіваємося вийти на домовленість, яка наблизить мир – Умєров

Зеленський розповів президенту Німеччини про перемовини з США щодо припинення війни

ОСТАННЄ

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною – ЗМІ

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence у І кв 2026р

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, у ньому візьме участь Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА