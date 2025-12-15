BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

Фото: https://bgv.com.ua/

BGV Group Management підписала меморандум про подальшу співпрацю із двома компаніями у сфері будівництва в рамках засідання Спільної українсько-саудівської ділової ради, повідомили у пресслужбі BGV агентству "Інтерфакс-Україна".

Засідання Спільної українсько-саудівської ділової ради об’єднало представників урядових інституцій, профільних організацій та провідних компаній України й Королівства Саудівська Аравія. Українську сторону в Ер-Ріяді представили приватні компанії ключових секторів економіки, які разом налічують понад 150 тис. працівників і формують близько 4% ВВП країни. Сукупний потенціал проєктів, презентованих у столиці Королівства, перевищує $1 млрд.

Підписаний BGV Group Management меморандум передбачає проведення перемовин, опрацювання спільних можливостей та планування конкретних кроків щодо реалізації потенційних проєктів.

Крім того, команда BGV взяла участь у конференції UNIDO, де обговорила з партнерами з Саудівської Аравії напрями майбутньої взаємодії. Компанія також долучилася до промо-заходу "Investment Dialogue: Mobilizing Gulf Capital For Sustainable Industrial Growth In Ukraine", у межах якого представила власні інвестиційні ініціативи, зокрема, у сфері видобутку корисних копалин.

За результатами роботи Ради сторони домовилися про створення галузевих робочих груп, підготовку дорожньої карти співробітництва та планування наступного засідання у розширеному форматі.

BGV Group Management — це інвестиційна група Геннадія Буткевича, заснована у 2015 році. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики та інфраструктури, ритейлу, девелопменту та в галузі освіти й спорту. З 2022 року команда BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об’єктів в Україні.

З 2022 року BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об’єктів в Україні. У червні 2024 року в складі групи з’явилася нова компанія – BGV Development, що займається саме деволоперськими проєктами. У будівельній екосистемі є виробник газобетону під брендом Poriston (екс-Аерок), завершено три проєкти, на стадії реалізації п’ять, зокрема котеджне містечко Equides Villas та два партнерських з SAGA Development житлових проєкти.