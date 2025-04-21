Інтерфакс-Україна
Події
17:44 21.04.2025

BGV Development відкрила новий торговельний центр у Житомирі

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BGV Development відкрила новий торговельний центр у Житомирі

Компанія BGV Development Геннадія Буткевича відкрила перший у її портфелі торговельний центр "Жито" (Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1м), у найближчих планах відкриття подібних ритейл-парків в інших регіонах, повідомили агенству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Компанія BGV Development продовжує активно ремонтувати та будувати нові комерційні об’єкти, зокрема, посилюючи регіональну ритейл-інфраструктуру. Станом на початок 2025 року ми вже здали в експлуатацію понад 10 тис. кв. м комерційних площ і до кінця року плануємо лише нарощувати обороти. Із 2024 року ми розпочали реалізацію нового для нас формату ритейл-парків ─ мережі малих торговельних комплексів у невеликих містах та районних центрах", - повідомив директор BGV Development Максим Коваленко.

За його словами, такі формати не лише дозволяють привести великі бренди у невеликі населені пункти, але і дадуть поштовх для регіональної економіки, зокрема, завдяки збільшенню товарообігу та кількості робочих місць. Наприклад, завдяки будівництву ТЦ "Жито", створено понад 180 робочих місць.

Як повідомлялось, у березні компанія BGV Development, що входить до складу групи, завершила реконструкцію приміщення торговельного центру у Житомирі, яка тривала пів року. Торговельний центр знаходиться в історичному районі Житомира — Крошня і має зручне розташування: на перехресті вулиці Отаманів Соколовських і проспекту Незалежності.

Двоповерховий ТЦ "Жито" має загальну площу 3811 кв. м і збудований за принципом ритейл-парку: має окремі входи до магазинів із вулиці, паркування біля фасадів, зручне розташування магазинів для швидкого доступу, а також відкриту архітектуру без загальних внутрішніх галерей, як у класичних ТРЦ. Для зручності гостей та інклюзивності приміщень ТЦ оснащений видовим ліфтом.

На території центру передбачено площі для 15 магазинів та кафе: тут представлені компанії різних цінових категорій та сегментів, зокрема торговельні точки відомих брендів. Серед присутніх у ТЦ компаній: супермаркет АТБ, магазин сучасного одягу Sinsay (LPP Group), мережа товарів для дому та косметики Prostor, магазини одягу та білизни Andi та Obrana від Anabel Arto, найбільший у Житомирі мультимаркет "Аврора", бутик квітів My Flora, зоомагазин "ЛАПА", а також кафе й аптеки.

На момент відкриття торговельний центр було заповнено на 96%, повідомили в компанії UTG, яка відповідає за розробку концепції та ексклюзивний брокеридж проєкту. Очікується, що торговельний центр будуть відвідувати близько 120 тисяч гостей щомісячно.

BGV Group Management - інвестиційна група, заснована 2015 року для створення інноваційних та високоефективних бізнесів, орієнтованих на виробництво продукції із високою доданою вартістю. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, у межах яких розвиває проєкти із видобутку, енергоефективності, ритейлу, девелопменту та у сфері освіти. Засновник компанії Геннадій Буткевич також виступає співвласником корпорації "АТБ".

Як повідомлялося, З 2022 року BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом, з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об'єктів в Україні. У червні 2024 року в складі групи з'явилася нова компанія - BGV Development, що займається саме деволоперськими проєктами. Наприкінці 2024 року BGV Group Management і SAGA Development підписали угоду про стратегічне партнерство, першим спільним проєктом став Boston Creative House.

Теги: #bgv_group_management #торговельний_центр_жито #житомир

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