УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ у Житомирі та Вінниці

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надав допомогу 10 постраждалим на місцях російських обстрілів у Житомирі, а також надає допомогу у Вінниці.

"Житомир. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області спільно з ДСНС України працює на місці обстрілу. Наразі волонтери надали першу допомогу 10 постраждалим з пораненнями різних ступенів тяжкості", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Представники УЧХ також надають постраждалим та їхнім близьким першу психологічну допомогу. Волонтери розгорнули пункт допомоги, де місцеві жителі та рятувальники можуть отримати необхідну підтримку, зокрема випити кави чи води, зарядити мобільні пристрої. Волонтери УЧХ здійснюють видачу плівки та тарпауліну місцевим жителям, чиє житло зазнало пошкоджень внаслідок обстрілу.

За даними ДСНС України, внаслідок російського обстрілу Житомирського району в приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Постраждав місцевий житель, який отримав опіки різних ступенів і пізніше помер в лікарні. На місці працюють сапери ДСНС України. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

"Вінниця. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Вінницькій області надавав допомогу на місці атаки", - розповіли в УЧХ.

Постраждали та рятувальники отримають необхідну допомогу, зокрема їх забезпечують гарячими напоями, перекусами та водою. Волонтери чергують на місці для оперативного надання першої допомоги та психологічної допомоги".

УЧХ видаватиме тарпаулін людям, чиї оселі зазнали пошкоджень.

За даними ДСНС України, одна людина поранена внаслідок російського обстрілу Вінниці, загалом постраждалих 31, у тому числі троє дітей. Пошкоджено об’єкти цивільної та промислової інфраструктури, у понад 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі.