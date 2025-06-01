BGV Group реалізує 5 інвестпроєктів в енергетиці та приглядається до комунальної інфраструктури

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

BGV Group, яка об’єднує активи співвласника мережі АТБ Геннадія Буткевича, схвалила реалізацію п’яти проєктів в енергетиці – вітрогенерація, батареї, газова когенерація та енергосервісна компанія, через яку компанія має намір зайти на великий перспективний ринок з підвищення енергоефективності комунальних мереж, повідомив член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв.

"Це єдиний багатомільярдний сектор, який досі залишився "совковим"… Ринок є, він просто ще не розпакований", – зазначив Тимофєєв щодо перспектив комунальної інфраструктури на форумі Forbes Money в Києві.

За його словами, компанія наразі робить пілотні проєкти в усіх заявлених напрямках – вітер, батареї, газова когенерація і інвестиції в енергоефективність комунальних мереж – на 10, 15, 20, 30 мільйонів євро та бачить можливість зробити інвестиції "на 50, на 100, на 200 мільйонів доларів".

"Але чого не вистачає особисто нам, щоб робити великі, довгі, а не тільки пілотні швидкоокупні інвестиції, більш-менш збалансовані по розривам, – це прогнозованості за межами горизонту п’яти років. Під цим підпишеться майже будь-який інвестор. Тому ми змушені рухатися пілотниками", – констатував представник BGV Group.

За його словами, наразі всі інвестори шукають швидку окупність, але бар'єр IRR 35% вбиває 99% проєктів, які пропонують. Він уточнив, що за рік було вивчено більше 50 проєктів в енергетиці, 15 пройшли інвестиційну оцінку, але були схвалені акціонерами лише п’ять.

"Яка буде економіка України через п’ять років? А яка буде енергетика? Яка буде структура генерації: скільки буде атому, скільки буде споживачів, хто залишиться з офтейкерів?" – пояснив складність довшого прогнозування експерт.

Він підкреслив, що ринок комунальної інфраструктури, у тому числі водоканали, теплокомуненерго, водогони, має потенціал в десятки мільярдів гривень або доларів. "Декілька цифр: 70% міст України не мають очисних споруд, 50% середні втрати води в водоканалах. Тільки формально обрахована потреба інфраструктури водної в Україні більше $10 млрд", – додав Тимофєєв.

Він повідомив, що створена групою пілотна проєктна інженерна компанія в містах, які мають імідж "не самих забитих", знаходить ділянки, де зменшення енергоспоживання доходить до 70%.

В той же час експерт зазначив, що наразі відсутні відпрацьовані інструменти роботи приватного капіталу на цьому ринку, їх треба створювати через пілотні проєкти, через створення приватно-публічних партнерств, але успіх не гарантований.

"Ми над ним працюємо, але я бачу небагато однодумців в цьому напрямку", – констатував Тимофєєв.

Він повідомив, що загалом до кінця цього року BGV планує інвестувати $147 млн: в купленого за $50 млн виробника будівельних матеріалів "АЕРОК", в заявлені 5 проєктів в енергетиці, а також в девелопмент – "напрямок, який BGV добре бачить та почав системно розвивати".

Член ради директорів BGV Group Management додав, що якби в Україні була краще інфраструктура інвестиційного ринку й менше ризиків, то цю суму інвестицій можна було помножити мінімум на три за рахунок залучення проєктного фінансування.

"Ми плануємо залучення кредитів в великі проєкти. Звичайно, ми не збираємося будувати вітрову електростанцію на EUR200 млн самі. Там буде 70% проєктного фінансування, а 30% еквіті, поділене між партнерами", – пояснив Тимофєєв.

BGV Group Management - інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.