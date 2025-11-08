Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк переконаний, що іноземні інвестиції після завершення бойових дій в Україні будуть робитися насамперед у військово-промисловий комплекс, енергетичні та інфраструктурні проєкти в країні, а також у фінансовий сектор.

"ВПК один з ключових елементів нової економіки, друге - енергетика. Третє - інфраструктурні проекти… Ну, і фінансовий сектор. Після 2014 року, коли ми очистили всю банківську і фінансову систему, він дуже живий", - сказав Яценюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи інвестиції у ВПК потягнуть за собою інвестиції в українську металургію, він відповів: "Думаю, самі приватні інвестори, українські власники металургії, будуть шукати можливості. Скоріш за все, не буде перерозподілу ринку, але вони зможуть залучити гроші під модернізацію і реконструкцію своїх заводів. Це також буде плюс".

"Класика - аграрний сектор. Нам треба нова економіка – так-так, тільки поки будемо будувати нову економіку, за щось треба жити. Тому аграрний сектор - основа, він формує четверту частину нашої економіки…. У переробку може зайти, в залежності від умов, Східна Європа, але все залежить, які у нас будуть переговорні умови по АПК з ЄС", - додав голова КБФ.

Стосовно енергетики, Яценюк зазначив, що очікує розвитку в Україні малої ядерної генерації. "Мрію, щоб в Україні з’явилися так звані модульні реактори. Дешево, стабільно. Вони мають власні маневрові потужності, завдяки чому зможемо поступово прибрати теплову енергетику, це і краща екологія, й здешевлення самої електроенергії. Але потрібно вирішити, звідки брати ядерне паливо. Американці досі закуповують в Росатому. Якщо зайшла мова, згадаю, що у 2014 році на посаді прем’єр-міністра я відмовився від російського палива, ми перейшли на американський Вестінгхаус. Мені в Москві дуже "дякували" за це, і за Газпром. Словом, нам тоді вдалося, можливості є", - сказав експрем’єр.

При цьому він зазначив, що Україна має складний досвід с ядерною генерацією. "З одного боку трагедія Чорнобиля, з іншого близько 50% обсягу виробництва електроенергії отримуємо завдяки атомці. З нами у Європі можуть конкурувати тільки французи", - наголосив Яценюк.