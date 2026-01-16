Інтерфакс-Україна
15:28 16.01.2026

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor на 25 клінік у Львові склали понад 100 млн грн, хаб розмістить 25 клінік

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в інвестиційній компанії EFI Group ("Ефективні інвестиції"), інвесторами та співвласниками хабу виступили засновниця проєкту MonoDoctor Вероніка Федишин та засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі.

Наразі площа MonoDoctor складає 4,5 тис. кв. м., на яких будуть розміщуватися 25 клінік. Очікуваний потік пацієнтів – до 1 тис. на день.

В хабі MonoDoctor наразі представлені такі медичні бренди, як мережа лабораторій "Ескулаб", аптечна мережа "Бажаємо здоровʼя", "Центр медичної 3D-діагностики", кардіологічна клініка "Благо", подологічна клініка "Твоя Стопа", стоматологічні клініки "Vershe Clinic" та "Giorno Dentale", офтальмологічна клініка "Сімейний центр зору Свистун".

EFI Group виступила стратегічним партнером проєкту. Наразі в портфелі інвестиційної групи медичний онлайн-сервіс DOC.UA, а також найбільша в країні за кількістю підписаних декларацій з сімейними лікарями мережа первинної медичної допомоги об’єднана під двома брендами "Мій Лікар" та "Медична Зірка".

Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована 2007 року, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування - healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів компанії - підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.

