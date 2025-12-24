Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабінет міністрів України для сплати внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови збільшив на 577,97 млн грн видатки за бюджетною програмою "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки публічних інвестиційних проєктів та проєктів державно-приватного партнерства, а також виконання зобов’язань за міжнародними угодами".

Згідно з постановою №1698 від 23 грудня "Деякі питання сплати співставного строкового внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", яка опублікована на урядовому порталі, одночасно зменшені видатки за 10 іншими бюджетними програмами.

Серед них фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – 150 млн грн, компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення – 53 млн грн, надання грантів для створення або розвитку бізнесу – 31 млн грн, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках – 13 млн грн.

Окрім того, зменшені видатки за бюджетними програмами експлуатації державного водогосподарсько-меліоративного комплексу – 170 млн грн, організації діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства – 60 млн грн та експлуатації державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами – 40 млн грн.

Уряд також скоротив видатки на керівництво та управління у сфері екологічного контролю – 35 000 тис. грн, збереження природно-заповідного фонду – 13,97 млн грн та здійснення природоохоронних заходів, зокрема, з покращення стану довкілля-- 12 млн грн.

Кабмін доручив державній організації "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" забезпечити перерахування вказаних вище коштів для сплати внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови за паї класу "А", видані DFC Ukraine Subsoil LLC, як генеральним партнером партнерства.

Американсько-Український інвестфонд відбудови створено угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року. Початковий капітал у $150 млн формується з рівних внесків обох сторін — по $75 млн від США через Міжнародну фінансову корпорація розвитку (DFC) та від України. Ці кошти спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.

Україна надалі зобов’язалася перераховувати до фонду 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини".

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) 3 та 11 грудня провела три успішних аукціони з реалізації спеціальних дозволів на користування нафтогазовими родовищами: загальна ціна їх продажу склала 1 млрд 403,9 млн грн, половину цих коштів отримає Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.

У структурі управління фонду сформовано керівну раду та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і пошуку проєктів. Фонд зосереджуватиме свою діяльність у п’яти пріоритетних секторах: критичні мінерали, переробка, енергетика, інфраструктура та технології.

У середині листопада міжнародна консалтингова група Alvarez&Marsal (A&M) була призначена інвестиційним радником фонду, а 18 грудня після другого засідання Ради директорів фонду було оголошено про його готовність розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.