BGV провела успішне тестування прототипу батарейки з українського графіту

У межах пілотного графітового проєкту BGV Graphite, який реалізовує компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича, здійснено успішне тестування дослідницького зразка анодного матеріалу для літій-іонної батареї, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі BGV Group.

"Ми послідовно йдемо шляхом формування повного ланцюга створення літій-іонних батарей в Україні — від добування сировини до виготовлення елементів живлення. Поточне лабораторне тестування — важливий технологічний етап. Наступним кроком стане розробка повноцінного двоелектродного прототипу акумулятора. Ми плануємо, що його буде виготовлено вже восени 2025 року на основі графіту, видобутого компанією BGV", — відзначає керівник проєкту BGV Graphite Віктор Танай.

Основою для анода став сферичний графіт (SPG), отриманий зі збагаченого концентрату Балахівського родовища на Кіровоградщині. Сферизація графіту проводилась у жовтні 2024 року на потужностях німецької компанії NETZSCH.

Зразок анодного матеріалу виготовили на базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну. Це стандартна літієва монетна батарейка діаметром 20 мм і товщиною 1,6 мм. Вона використовується у лабораторних умовах для тестування нових матеріалів анодів і катодів у літій-іонних акумуляторах. Такі комірки дозволяють дослідникам оцінювати електрохімічні властивості матеріалів перед масштабним виробництвом.

Інвестиційна група BGV Group Management уже майже 10 років фокусно працює над розвитком проєктів з видобутку та обробки графіту та берилію. Із 2015 року компанія інвестувала у видобувний сектор біля $100 млн, зокрема, розвиваючи greenfield-проєкти у галузі CRM.

На сьогодні флагманським проєктом інвестиційної групи є BGV Graphite ("BGV Графіт"), що реалізовується на базі Балахівського родовища у Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія успішно виконала попереднє техніко-економічне обґрунтування (PFS) та пілотні технологічні випробування для кінцевої продукції. З кінця 2024 року компанія "Розвиток Побужжя" (група BGV) приступила до базового інжинірингу в партнерстві з Metso (Фінляндія) для будівництва збагачувальної фабрики. Також виконуються проєктувальні роботи з будівництва гірничо-збагачувального комплексу, яке розпочнеться у першому кварталі 2026 року.

У 2024 році успішно завершені лабораторні та напівпромислові випробування з додаткової очистки графіту до батарейної якості 99,99% та подальше виробництво з нього сферичного графіту (SPG). У 2025 році компанія приступить до проєктувальних робіт заводу з виробництва SPG.

BGV Group Management - інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту. Її засновник Геннадій Буткевич також виступає співвласником корпорації "АТБ".