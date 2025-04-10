Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

Компанія "Епіцентр" продовжує системно дбати про екологію та підтримує благодійний рух "Батарейки, здавайтесь!". Чергова партія - відправили 21,9 тони відпрацьованих батарейок на переробку. А це приблизно понад 1 мільйон батарейок, які не потраплять у довкілля, а будуть безпечно перероблені на заводах у Європі.

Це стало можливим завдяки небайдужим покупцям, волонтерам, освітнім закладам і мешканцям житлових комплексів, які активно долучаються до збору батарейок у спеціальних контейнерах "Епіцентру". У цій партії об’єднані зусилля з понад 270 тисячами українців – кожна батарейка має значення!

Загалом від початку екологічної ініціативи "Епіцентр" вже відправив на переробку 141 тонну відпрацьованих батарейок – це понад 7 мільйонів штук! І компанія не зупиняється. Чому це важливо? Одна пальчикова батарейка може забруднити до 20 квадратних метрів ґрунту або до 400 літрів води. Завдяки небайдужим людям, волонтерам щодня цей ризик зменшується.

Подяка всім, хто сортує, здає та надихає інших! "Епіцентр" запрошує приєднатись до збору батарейок.

Разом зможемо зробити землю чистішою!