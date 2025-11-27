"Епіцентр" відкриває оновлений і втричі збільшений парк Epiland у Києві

Компанія "Епіцентр" відкриває оновлений парк сімейного дозвілля Epiland у суботу, 29 листопада, в столичному ТРЦ "Епіцентр" (вул. Полярна, 20-д), в межах реформату площа парка зросла втричі, до 8,6 тис. кв. м, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що рішення про розширити проєкт компанія прийняла з огляду на показники та попит з боку відвідувачів.

"Ми побачили, що не можемо розмістити всіх бажаючих на святкування дитячих свят, що у вихідні нашим відвідувачам тісно. Тому зараз відкриваємо оновлений парк з великою кількістю нових атракціонів, які дозволять нам розширити його цільову аудиторію та повністю забезпечити існуючий попит", - зазначила директорка з концептуального розвитку мережі "Епіцентр" Вікторія Зеленська, слова якої наведено у пресрелізі.

Зокрема, у другій черзі парку компанія додала механічні атракціони помірного екстриму, сімейну американську гірку, розширила асортимент віртуальної реальності, втричі збільшила кількість редемпшн та ігрових автоматів, відеосимуляторів, додала нові активності на ігровому майданчику, розширила зони автодрому та скалодрому, а з партнерською мережею реалізувала тир.

Зважаючи на високий попит, вчетверо збільшила зону бенкетних кімнат і передбачила окрему зона для дитячих свят.

"Цей відділ працює у форматі івент-агенції: організовує події під ключ і може проводити виїзні свята на дому, в школах та дитячих закладах", - додала директорка мережі Epiland Катерина Черняк, слова якої також наведено в повідомленні.

Нагадаємо, що Epiland - відносно новий проєкт групи компаній "Епіцентр", запущений 2024 року. Відтоді мережа сімейних парків дозвілля Epiland зросла до трьох об’єктів в Україні.

Як повідомлялося, перший сімейний парк розваг Epiland площею понад 3,5 тис. кв. м було відкрито у липні 2024 року в ТЦ "Епіцентр" у Києві (на вул..Полярна, 20-Д). Окрім парку у Києві у квітні цього року компанія відкрила Epiland в ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах (5 тис. кв. м), а в жовтні - в Обухові Київської області (1,5 тис. кв. м). Зараз команда мережі працює над реалізацією ще амбітнішого проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком в Європі.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на листопад 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).