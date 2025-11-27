Інтерфакс-Україна
Події
12:08 27.11.2025

"Епіцентр" відкриває оновлений і втричі збільшений парк Epiland у Києві

2 хв читати
"Епіцентр" відкриває оновлений і втричі збільшений парк Epiland у Києві

Компанія "Епіцентр" відкриває оновлений парк сімейного дозвілля Epiland у суботу, 29 листопада, в столичному ТРЦ "Епіцентр" (вул. Полярна, 20-д), в межах реформату площа парка зросла втричі, до 8,6 тис. кв. м, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що рішення про розширити проєкт компанія прийняла з огляду на показники та попит з боку відвідувачів.

"Ми побачили, що не можемо розмістити всіх бажаючих на святкування дитячих свят, що у вихідні нашим відвідувачам тісно. Тому зараз відкриваємо оновлений парк з великою кількістю нових атракціонів, які дозволять нам розширити його цільову аудиторію та повністю забезпечити існуючий попит", - зазначила директорка з концептуального розвитку мережі "Епіцентр" Вікторія Зеленська, слова якої наведено у пресрелізі.

Зокрема, у другій черзі парку компанія додала механічні атракціони помірного екстриму, сімейну американську гірку, розширила асортимент віртуальної реальності, втричі збільшила кількість редемпшн та ігрових автоматів, відеосимуляторів, додала нові активності на ігровому майданчику, розширила зони автодрому та скалодрому, а з партнерською мережею реалізувала тир.

Зважаючи на високий попит, вчетверо збільшила зону бенкетних кімнат і передбачила окрему зона для дитячих свят.

"Цей відділ працює у форматі івент-агенції: організовує події під ключ і може проводити виїзні свята на дому, в школах та дитячих закладах", - додала директорка мережі Epiland Катерина Черняк, слова якої також наведено в повідомленні.

Нагадаємо, що Epiland - відносно новий проєкт групи компаній "Епіцентр", запущений 2024 року. Відтоді мережа сімейних парків дозвілля Epiland зросла до трьох об’єктів в Україні.

Як повідомлялося, перший сімейний парк розваг Epiland площею понад 3,5 тис. кв. м було відкрито у липні 2024 року в ТЦ "Епіцентр" у Києві (на вул..Полярна, 20-Д). Окрім парку у Києві у квітні цього року компанія відкрила Epiland в ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах (5 тис. кв. м), а в жовтні - в Обухові Київської області (1,5 тис. кв. м). Зараз команда мережі працює над реалізацією ще амбітнішого проєкту у Львові, який після відкриття стане найбільшим тематичним індор-парком в Європі.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на листопад 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #epiland

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 20.11.2025
"Епіцентр" планує у 2026 р. задовольняти до 70% запитів клієнтів за допомогою ШІ

"Епіцентр" планує у 2026 р. задовольняти до 70% запитів клієнтів за допомогою ШІ

14:25 05.11.2025
Продажі новорічних товарів у "Епіцентрі" виросли на 40%

Продажі новорічних товарів у "Епіцентрі" виросли на 40%

12:10 14.10.2025
"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

11:45 13.10.2025
Попит на товари автономного енергозабезпечення виріс вчетверо – Епіцентр

Попит на товари автономного енергозабезпечення виріс вчетверо – Епіцентр

18:46 07.10.2025
У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

15:35 07.10.2025
Діджиталізований пункт сортування відходів відкрився на території ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах

Діджиталізований пункт сортування відходів відкрився на території ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах

20:32 06.10.2025
Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

16:48 30.09.2025
"Епіцентр" та норвезька Itera в жовтні запустять цифрову платформу з фінансування гумдопомоги та проєктів відбудови

"Епіцентр" та норвезька Itera в жовтні запустять цифрову платформу з фінансування гумдопомоги та проєктів відбудови

18:36 23.09.2025
"Епіцентр" має 15 МВт СЕС і до кінця 2030 р. планує збільшити потужності до 108 МВт – керівниця проєктів

"Епіцентр" має 15 МВт СЕС і до кінця 2030 р. планує збільшити потужності до 108 МВт – керівниця проєктів

13:15 19.09.2025
"Епіцентр" відкриває новий ТРЦ в Обухові

"Епіцентр" відкриває новий ТРЦ в Обухові

ВАЖЛИВЕ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Рубіо заявив, що США нададуть Україні гарантії безпеки після підписання мирної угоди

ОСТАННЄ

В Україні холоднішає

Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, ще 11 припустилися по одній помилці

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

СБС уразили російський завод, який виробляє комплектуючі для Shahed та "Калібрів"

Каспаров: Чотири роки Україна б'ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО

Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА