11:12 09.01.2026

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

У зв’язку з ворожими обстрілами знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури столиці, повідомляє Київводоканал в п’ятницю, 9 січня.

"Наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині міста", — вказується у повідомленні у Facebook.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання.

