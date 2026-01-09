Зеленський: Вночі Україну атакували 242 дрони, 13 балістичних ракет і Орєшнік

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на нічну атаку РФ.

"Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури", - написав він в телеграм-каналі у п’ятницю.

Зеленський зазначив, що нічний удар нагадує всім міжнародним партнерам про підтримку ППО, як постійний пріоритет для України.

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - написав він.

Президент зазначив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям.

"Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - додав він.

Як повідомлялося, у ніч на 9 січня столиця України зазнала масштабної повітряної атаки в результаті якої загинули 4 людини, а поранення отримали щонайменше 24 громадяни, серед яких 5 працівників ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події.