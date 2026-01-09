Інтерфакс-Україна
Події
10:54 09.01.2026

Зеленський: Вночі Україну атакували 242 дрони, 13 балістичних ракет і Орєшнік

1 хв читати
Зеленський: Вночі Україну атакували 242 дрони, 13 балістичних ракет і Орєшнік
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на нічну атаку РФ.

"Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури", - написав він в телеграм-каналі у п’ятницю.

Зеленський зазначив, що нічний удар нагадує всім міжнародним партнерам про підтримку ППО, як постійний пріоритет для України.

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - написав він.

Президент зазначив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям.

"Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - додав він.

Як повідомлялося, у ніч на 9 січня столиця України зазнала масштабної повітряної атаки в результаті якої загинули 4 людини, а поранення отримали щонайменше 24 громадяни, серед яких 5 працівників ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події.

Теги: #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 09.01.2026
Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

10:34 09.01.2026
У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

10:07 09.01.2026
Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

09:34 09.01.2026
В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

ВАЖЛИВЕ

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

ОСТАННЄ

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

"Євро-Реконструкція" розпочне підключення будинків до тепла після 14:00

Трамп гарантуватиме безпеку України, бо впевнений, що Росія не буде знову вторгатися

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Голова МЗС Чехії прибув до України з візитом

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА