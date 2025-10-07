Інтерфакс-Україна
18:46 07.10.2025

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

Унікальний для України діджиталізований пункт сортування відходів розпочав роботу 7 жовтня на парковці торгово-розважального центру Епіцентр в Чабанах Київської області. 

"Капсула сортування" - це перша в Україні мережа інноваційних сортувальних станцій, переобладнана з вантажного морського контейнера. Мережу розвиває організація "Україна без сміття" у партнерстві з бізнесом. Цей проєкт має на меті зробити сортування відходів максимально зручним, доступним та зрозумілим для мешканців українських міст.

"Запуск “Капсули сортування” біля ТРЦ Епіцентр в Чабанах — це наш внесок у розвиток екологічної інфраструктури для громади. Ми послідовно впроваджуємо принципи сталого розвитку — від сонячної електростанції до панно з Глобальними цілями ООН — і прагнемо зробити сталий спосіб життя доступним для кожного", - зазначила керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії “Епіцентр К” Катерина Весна.

В “Капсулі сортування”, що відкрилася на парковці ТРЦ Епіцентр, вже можна здати більше 20 видів паковань на перероблення, а неліквідні пластики і текстильні відходи – на безпечну утилізацію. При цьому простір працює в режимі самообслуговування, без екоконсультантів.

"Ми не просто збираємо відходи на переробку — ми об’єднуємо людей, які формують нову культуру сортування сміття у суспільстві. “Капсула сортування” — це крок до зручної та доступної екологічної інфраструктури європейського зразка в українських містах", – додала засновниця проєкту “Україна без сміття” Євгенія Аратовська.

Відкриття “Капсули сортування” також відвідав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін. Урядовець підкреслив, що міністерство підтримує кроки, спрямовані на розвиток сучасної сортувальної  інфраструктури та формування культури сортування відходів серед громадян.

"Такі проєкти — це приклад реальної екологічної трансформації, де держава, бізнес і громадські ініціативи діють разом. Ми прагнемо, щоб сучасна інфраструктура поводження з відходами була доступною кожному українцю. Це не лише про комфорт, а й про свідомість", - зазначив Єгор Перелигін.

Слід зазначити, що скористатися “Капсулами сортування” можна, ставши резидентами NO WASTE CLUB - спільноти людей, яка сформує нову сміттєву культуру та просуватиме сталі зміни в українському суспільстві. Після реєстрації учасники спільноти отримують електронний персональний доступ до мережі “Капсул сортування” через додаток смартфону, спеціальні знижені ціни на послугу "Досортування" та інші переваги. 

Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Українського соціального венчурного фонду за програмою Collaborate for Impact, що фінансується Європейським Союзом і реалізується у партнерстві з Impact Europe в рамках Акселераційна програма Impact Business, ініційована Impact Force, реалізована у партнерстві з SILab Ukraine та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту і національного проєкту Дія.Бізнес. Архітекторка проєкту: Софія Галат; Конструкторський супровід та виробництво: Майстерня Чудес

Теги: #чабани #епіцентр #капсула_сортування

