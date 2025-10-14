"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

Новий сімейний парк розваг Epiland відкрився 11 жовтня в ТЦ "Епіцентр" в Обухові Київської області, він став третім об’єктом мережі, повідомляє пресслужба.

За статистикою компанії, лише за перші два дні роботи новий Epiland відвідало понад 3,5 тис. гостей. Цей парк розваг (вул. Київська, 27) реалізований у новому форматі площею 1,5 тис. кв. м, розвиває загальну концепцію мережі – "Подорож у просторі й часі".

"У цій концепції кожен парк мережі – це окремий телепорт, що створює власну атмосферу та занурює гостей в унікальний тематичний світ. Новий Epiland в Обухові – це наш телепорт №3, натхненний атмосферою коміксів і супергеройських історій, що переносить відвідувачів в яскравий світ пригод та незабутніх емоцій", – розповідає директорка мережі сімейних парків розваг Epiland Катерина Черняк.

Новий парк поєднує у собі чотири ключові зони та створений з урахуванням інтересів і потреб сучасних родин, що шукають якісний, різноманітний та безпечний відпочинок поряд з домом. Зокрема, в новому Epiland представлена зона віртуальної реальності, де інноваційні VR-симулятори дають змогу зануритись у світ екстриму, пригод або хорору. Програми цієї зони розраховані на широку вікову аудиторію, включаючи як дітей, так і дорослих. Серед доступних VR-ігор: американські гірки, мотогонки, стрітрейсинг, хорори.

Для найменших гостей у парку працює дитяча розважальна зона. Цей простір включає лабіринти, батутну арену, ніндзя-парк, каруселі, гірки, зону інтерактивних ігор та приставок, тюбінг та лазалки для наймолодших відвідувачів. Тут же буде передбачено кімнату матері та дитини і окрему зону спокійних ігор.

В Epiland також представлено зону ігрових призових автоматів і зону святкових програм та івентів із неоновою кімнатою для вечірок і сценою для проведення заходів. Остання пропонує професійну організацію дитячих свят із використанням унікальних авторських сценаріїв, шоу-програм, анімації та майстер-класів.

В компанії наголосили, що у разі небезпеки повітряних ударів відвідувачі Epiland зможуть скористатися великим укриттям на понад 2000 осіб, облаштованим на підземному паркінгу ТЦ "Епіцентр".

Як повідомлялось, перший сімейний парк розваг Epiland площею понад 3,5 тис. кв. м було відкрито у липні 2024 року в ТЦ "Епіцентр" у Києві (на вул.. Полярній, 20-Д). Другий об’єкт мережі площею понад 5 тис. кв. м розпочав роботу у квітні цього року на Київщині. Він став частиною масштабного ТРЦ "Епіцентр" у селищі Чабани (Одеське шосе, 8).

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на жовтень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).