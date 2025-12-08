Сибіга відкрив віцеконсульство України в польському Жешуві

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкрив віцеконсульство України в Ряшеві (Жешуві), Польща, повідомляє пресслужба МЗС.

"Нове віцеконсульство стане шостою консульською установою України в Польщі та надаватиме консульську підтримку близько 60 тисячам українців у Ряшівському, Перемиському, Ярославському та Бещадському повітах", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Сибіга наголосив, що забезпечення належних прав громадян України за кордоном та спрощення доступу до консульських послуг, які надає держава, є пріоритетом для Міністерства закордонних справ.

"Де б сьогодні не були українці, вони точно мають знати: консул поруч, держава поруч, про них памʼятають, їхні інтереси будуть представлені, а права – захищені", – підкреслив він.

Наголошується, що розширення дипломатичної присутності України в Польщі посилить підтримку громадян України, сприятиме транскордонній співпраці та зміцненню звʼязків між українським і польським народами.

Невдовзі нове віцеконсульство розпочне надавати повний спектр консульських послуг для громадян України, які проживають у межах консульського округу, що охоплює території Ряшівського, Перемиського, Ярославського та Бещадського повітів.