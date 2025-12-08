Інтерфакс-Україна
Події
15:11 08.12.2025

Сибіга відкрив віцеконсульство України в польському Жешуві

1 хв читати
Сибіга відкрив віцеконсульство України в польському Жешуві
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкрив віцеконсульство України в Ряшеві (Жешуві), Польща, повідомляє пресслужба МЗС.

"Нове віцеконсульство стане шостою консульською установою України в Польщі та надаватиме консульську підтримку близько 60 тисячам українців у Ряшівському, Перемиському, Ярославському та Бещадському повітах", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Сибіга наголосив, що забезпечення належних прав громадян України за кордоном та спрощення доступу до консульських послуг, які надає держава, є пріоритетом для Міністерства закордонних справ.

"Де б сьогодні не були українці, вони точно мають знати: консул поруч, держава поруч, про них памʼятають, їхні інтереси будуть представлені, а права – захищені", – підкреслив він.

Наголошується, що розширення дипломатичної присутності України в Польщі посилить підтримку громадян України, сприятиме транскордонній співпраці та зміцненню звʼязків між українським і польським народами.

Невдовзі нове віцеконсульство розпочне надавати повний спектр консульських послуг для громадян України, які проживають у межах консульського округу, що охоплює території Ряшівського, Перемиського, Ярославського та Бещадського повітів.

Теги: #відкриття #жешув #віце_консульство #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:27 06.12.2025
Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

12:57 04.12.2025
Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

00:40 04.12.2025
Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

18:51 03.12.2025
Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

18:24 03.12.2025
П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

18:17 03.12.2025
Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

14:52 03.12.2025
"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

13:04 03.12.2025
Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

18:51 02.12.2025
Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

18:03 02.12.2025
Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

ОСТАННЄ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА