Події
10:38 19.12.2025

Сибіга привітав рішення Євроради: попри сподівання РФ, підтримка з боку Європи не послабшає

Рішення Європейської Ради щодо фінансової підтримки України у розмірі €90 мільярдів євро у 2026-2027 роках є своєчасним та рішучим, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна отримала гарантії фінансової безпеки. Незважаючи на сподівання Росії, підтримка України з боку Європи не послабшає. Російські активи залишаються знерухомленими. Європа залишається єдиною та сильною", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував главі дипломатії ЄС Каї Каллас а державам-членам ЄС за їхню непохитну підтримку України.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС погодили рішення стосовно підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.

Як повідомлялося, 18 грудня в Брюсселі розпочався саміт ЄС, одним з головних питань якого є використання заморожених активів РФ на користь України.

Теги: #фінансова_підтримка #сибіга

