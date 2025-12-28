Інтерфакс-Україна
Події
23:57 28.12.2025

Трамп назвав зусітріч із Зеленским "чудовою": досягли значного прогресу

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп назвав його зустріч із українським колегою Володимиром Зеленским "чудовою" та заявив про досягнення значного прогресу.

"Ми провели чудову зустріч. Ми обговорили багато питань", - сказав він медіа під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.

Також Трамп підтвердив, що вони із Зеленським щойно розмовляли з європейськими лідерами.

"Всі вони є видатними лідерами, і ми мали чудову розмову з ними після завершення зустрічі. Ми вважали за доцільне поговорити з ними, і наша зустріч була чудовою. Ми охопили, як хтось би сказав, 95 відсотків. Я не знаю, скільки відсотків, але ми досягли значного прогресу в припиненні цієї війни, яка, безперечно, є найсмертоноснішою війною з часів Другої світової війни", - заявив Трамп.

Теги: #переговори #трамп #зустріч

