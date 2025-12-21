Інтерфакс-Україна
16:30 21.12.2025

Сибіга доручив дипломатам оперативно і принципово реагувати на випадки ганебного ставлення до українців

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив всій консульській вертикалі особливо уважно відслідковувати випадки ганебного ставлення до українців та реагувати оперативно і принципово.

У дописі на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Сибіга прикріпив статтю про розслідування у Польщі цькування 15-річної українки, яка є донькою ексгравця збірної України з волейболу.

"Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі. Але таке ставлення, як до Дарʼї, категорично неприпустиме", - написав міністр.

"Я піднімав це питання на переговорах з моїм польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту Президента України. Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі", - зазначив Сибіга.

Він заявив, що як міністр закордонних справ України наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах.

"Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві", - наголосив міністр.

Крім того, він повідомив про доручення всій консульській вертикалі "особливо уважно відслідковувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово, захищаючи права наших людей". "Ми це толерувати не будемо", - запевнив Сибіга.

Як повідомив польський спортивний медіасервіс Przegladsportowy.onet.pl, у Польщі поліція розпочала перевірку за фактом цькування 15-річної Дар’ї Гладир - доньки колишнього гравця збірної України з волейболу Юрія Гладира. За даними польських медіа, дівчина зазнавала систематичних образ і нападів з боку однокласників у варшавському ліцеї, зокрема в інтернеті та в стінах навчального закладу, через що мати була змушена забрати її зі школи.

Після розголосу справи керівництво ліцею ухвалило рішення виключити Дар’ю до кінця навчального року. Родина вважає це спробою перекласти відповідальність на постраждалу сторону, залучила адвоката та заявила про намір захищати права дитини в суді. Уже відбулося перше судове засідання.

