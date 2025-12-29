Інтерфакс-Україна
Події
00:05 29.12.2025

Команди України та США зустрінуться у найближчі тижні, щоб фіналізувати обговорені питання з Трампом – Зеленський

1 хв читати

Команди України та США зустрінуться у січні, щоб доопрацювати питання, які були обговорені під сьогоднішньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися, що наші команди зустрінуться в найближчі тижні, щоб доопрацювати всі обговорені питання, і ми домовилися з президентом Трампом, що він прийме нас, можливо, у Вашингтоні, європейських лідерів та українську делегацію, так, у січні, і Україна готова до миру", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Теги: #сша #команди #зеленський

00:38 29.12.2025
00:30 29.12.2025
00:21 29.12.2025
00:15 29.12.2025
00:11 29.12.2025
00:02 29.12.2025
20:58 28.12.2025
20:39 28.12.2025
20:15 28.12.2025
17:39 28.12.2025
