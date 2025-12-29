Команди України та США зустрінуться у найближчі тижні, щоб фіналізувати обговорені питання з Трампом – Зеленський

Команди України та США зустрінуться у січні, щоб доопрацювати питання, які були обговорені під сьогоднішньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися, що наші команди зустрінуться в найближчі тижні, щоб доопрацювати всі обговорені питання, і ми домовилися з президентом Трампом, що він прийме нас, можливо, у Вашингтоні, європейських лідерів та українську делегацію, так, у січні, і Україна готова до миру", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.