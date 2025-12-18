Інтерфакс-Україна
16:03 18.12.2025

"Епіцентр" долучився до підготовки менеджерів з відновлення країни в Стенфордському університеті

Топ-менеджери компанії "Епіцентр" візьмуть участь у навчальній програмі Virtual Design&Construction, розпочатої у Стенфордському університеті (США) і спрямованої на вивчення інноваційних методів управління будівництвом, повідомила пресслужба компанії.

"Для нас почесно долучитися до першої української програми Стенфордського університету. Участь наших представників у цьому проєкті – це інвестиція у фахівців, які зможуть посприяти відновленню країни від наслідків війни", – цитується у пресрелізі генеральний директор компанії "Епіцентр" Петро Михайлишин.

Учасники програми опановуватимуть операційну систему сучасного будівництва, яка допомагає знижувати витрати, мінімізувати ризики та ефективно працювати з обмеженими ресурсами.

Зазначається, що навчальна програма створена спільними зусиллями Стенфордського університету та благодійної організації "Добробат" у квітні 2025 року. До першого набору проєкту вже долучилися 13 менеджерів компанії "Епіцентр".

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на листопад 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #топ_менеджмент #епіцентр #стенфордський_університет

