20:32 06.10.2025

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

Компанія Епіцентр оновила функціонал власного цифрового помічника в telegram та viber.

Епіцентр Help-bot - це асистент-помічник від Епіцентру, що працює через telegram чи viber. Він допомагає клієнтам компанії керувати своїми онлайн-замовленнями, знаходити товар, його ціну та характеристики, спілкуватись із службою підтримки, отримувати персональні пропозиції та використовувати інші корисні сервіси.

Нещодавно компанія завершила роботу над оновленням Епіцентр Help-bot, реалізувавши в ньому низку нових функцій. Зокрема, в асистенті з’явились можливості об'єднання, зміни адреси доставки та способу отримання онлайн-замовлень. Також в Епіцентр Help-bot був доданий сервіс покупок голосом, новий сканер товару, поліпшена деталізація статусу замовлень та проведено редизайн User Experience бота у месенджері Viber.

“Завдяки зручному та зрозумілому функціоналу цей цифровий помічник швидко набув популярності серед наших клієнтів. Зараз вже 1,2 млн користувачів підписані та користуються сервісом Епіцентр Help-bot у viber та telegram. При цьому наші покупці постійно надають зворотний зв’язок, що допомагає нам доопрацьовувати асистента, додаючи нові функції та цифрові сервіси”, - зазначив директор департаменту онлайн-продажів та клієнтського сервісу Епіцентр Юрій Кудлик.

Зараз серед найбільш популярних сервісів в Епіцентр Help-bot залишаються:

  • Перегляд статусу онлайн-замовлення - 3,5 млн. взаємодій клієнтів з сервісом
  • Картка Вигода - понад 1 млн. взаємодій клієнтів з сервісом
  • Електронна черга - понад 500 тис. разів клієнти зареєстрували своє онлайн-замовлення в електронній черзі центрів видачі онлайн-замовлень

Водночас, з моменту виходу Епіцентр Help-bot з бета-версії у продукті з’явились такі функції, як зміна дати та часу доставки, редагування товарів та повернення коштів по онлайн-замовленням, електронні чеки, персональні рекомендації, профіль клієнта, історія звернень у підтримку, пошук вакансій в Епіцентрі та багато інших.

Навесні цього року в Епіцентр Help-bot також з’явився набір Telegram-стікерів під назвою "Пухнасті помічники". Створення цього стікер-паку стало продовженням проєкту “Пухнасті консультанти”, в рамках якого компанія реалізувала систему віртуального консультування, а в торгових центрах з’явились ростові фігури домашніх тварин мобілізованих працівників.

 

Теги: #help_bot #епіцентр

