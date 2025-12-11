IWG plc анонсував відкриття Spaces в BOSTON Creative House

Фото: https://www.linkedin.com

Глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень IWG оголосив про стратегічне партнерство з Saga Development та групою компаній BGV, простір Spaces планується відкрити у BOSTON Creative House.

"Ми раді оголосити про нове стратегічне партнерство з Saga Development та групою компаній BGV, завдяки якому ми плануємо відкрити бізнес-центр Spaces у неймовірному BOSTON Creative House. Це додає 2,8 тис. кв.м гнучких робочих місць преміумкласу до мережі IWG, підтримуючи зростаючий попит на гібридні робочі рішення в Києві", - повідомила регіональний директор IWG plc з розвитку країн Центральної та Східної Європи Юлія Литвиненко агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона пояснила вибір майбутньої локації перевагами BOSTON Creative House, який розташований у діловому районі на проспекті Степана Бандери, 14-Б. "Його концепція виходить за межі звичайної будівлі — це продумана екосистема для роботи та життя", - каже Литвиненко. Вона додала, що стратегічна домовленність стосується всього спільного портфелю девелоперів.

За словами консультанта угоди Віталія Муханова, новина про відкриття ще однієї локації IWG підтверджує тренд трансформації ринку офісної нерухомості в бік якісних гнучких (flex) рішень.

"Flex - це вже не просто якісний офісний простір. Це саме інфраструктура, що заробляє, створює додану вартість і підсилює ліквідність об’єктів нерухомості. Spaces у BOSTON Creative House стане першим професійним гнучким офісом на Оболоні - у зручній локації та в чудовому сучасному проєкті від Saga Development та BGV Development (входить у групу компаній BGV) . Поява таких просторів - сильний сигнал про зрілість попиту та правильний вектор розвитку столичного ринку", - каже він.

Раніше повідомлялося, що IWG готує до відкриття три Spaces у Києві у 2026 році, у B06 Unit City, БЦ Capital Towers та БЦ "Славутич".

IWG (раніше - Regus Group) - глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень, головний офіс розташований у Швейцарії. Створена 2016 року як холдингова група, що об'єднує різні компанії з гнучким робочим простором. Зареєстрована на Лондонській фондовій біржі. Оператор представлений більш ніж у 120 країнах і 4 тис. локаціях.

Сьогодні мережа IWG plc в Україні представлена двома брендами: Regus та Spaces. Станом на грудень 2025 року офісні приміщення Regus можна знайти у 12 бізнес-центрах, 10 у Києві та два у Львові.

BGV Group Management — це інвестиційна група Геннадія Буткевича, заснована у 2015 році. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики та інфраструктури, ритейлу, девелопменту та в галузі освіти й спорту. З 2022 року команда BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об’єктів в Україні. BGV Development, яка займається саме деволоперськими проєктами, з’явилась у складі групи влітку 2024 р.