McDonald’s Україна відкрив дев’ятий новий ресторан у 2025 році

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив у п’ятницю новий ресторан у львівському ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226-А), повідомили у пресслужбі компанії.

Ресторан став дев’ятим закладом мережі, що відчинився в 2025 році, а також 118-м працюючим "МакДональдз" в Україні. З цим відкриттям компанія створила 85 робочих місць.

Новий "МакДональдз" відкрився в зоні фудкортів ТРЦ Victoria Gardens, працюватиме щодня з 10:00 до 22:00. Відвідувачі можуть зробити замовлення за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися сервісом доставки "МакДелівері". Як і більшість інших ресторанів "МакДональдз" на фудкортах, через особливості графіку роботи новий заклад пропонуватиме лише позиції основного меню, без сніданків.

Новий ресторан працює відповідно до посилених стандартів безпеки, яких дотримуються всі заклади мережі в Україні. Під час повітряної тривоги працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття, а після відбою заклад відновлює роботу протягом години.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 118 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald's в Україні у першому півріччі 2025 році отримав 9,9 млрд грн виручки, що на 26,9% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток знизився до 845,3 млн грн проти 874,7 млн у першому півріччі 2024 року.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).