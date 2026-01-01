РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

РФ намагається переконати американську сторону, що достатньо припинити вогонь лише в день голосування, яке може бути проведеним в Україні, повідомив радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

"Мені здається, дуже велика небезпека в тому, що Росія намагається переконати, можливо, навіть американську сторону, що достатньо припинити вогонь в день голосування. Що це і є виборчий процес. Це велика пастка. Ні, виборчий процес взагалі триває декілька місяців", - сказав Бевз в інтерв’ю в ефірі телемарафону в четвер увечері.

За його словами, виборчий процес в Україні ще ускладнений тим, що останні вибори відбувалися в 2019 році. "Зокрема, наприклад, досі в списках виборців числяться сотні тисяч сукупно виборців, які проживали і були зареєстровані в повністю знищених Росією містах. Наприклад, в Бахмуті, в інших містах, в Покровську. І в десятках інших міст Донеччини, і не тільки", - пояснив Бевз.

Він наголосив на важливості того, щоб американська сторона також це розуміла, оскільки українська сторона могла би присвятити "цьому велику кількість часу і на робочому рівні пояснити, які взагалі етапи виборчого процесу".