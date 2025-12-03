Інтерфакс-Україна
Події
13:04 03.12.2025

Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

3 хв читати
Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Мережа супермаркетів Novus у грудні 2025 року планує відкриття двох супермаркетів у Вишгороді (Набережна, 2б) та Києві (вул. Вавилових, 11), а також сім нових магазинів формату "Мі маркет", повідомив заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS Олексій Панасенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі об’єкти, що відкриються цього року, будуть розташовані в Києві та Київській області. Стратегічно у 2026 році ми плануємо суттєве прискорення, в наших планах відкриття орієнтовно 50 магазинів "Мі маркет" та ще 10 повноформатних супермаркетів NOVUS. Ми чітко бачимо попит на сучасну роздрібну інфраструктуру та маємо всі можливості для масштабування", - сказав він.

Панасенко зазначив, що в 2025 році компанія розширила мережу за межі столичного регіону в форматі "Мі маркет", був відкритий супермаркет у Тернополі.

"Вихід у нові регіони ми розглядаємо як важливий етап еволюції компанії. Тернопіль став для нас першим великим кроком поза межами Києва з форматом магазинів біля дому, і ми задоволені результатами. Так, регіональний запуск - це завжди нові виклики: від особливостей попиту до логістики. Але всі питання ми оперативно пропрацювали, і сьогодні бачимо стабільне зростання та лояльність місцевого покупця", - сказав він.

Головним завданням цього етапу розвитку стала адаптація бізнес-моделі до регіональної специфіки. "Команда активно працює над цим, і вже зараз ми впевнено готуємося до наступних відкриттів. Наступним стане Рівне", - повідомив Панасенко.

Ключовим критерієм для вибору локації майбутнього магазину є потенціал зростання. В компанії аналізують перспективу збільшення купівельного потоку, середнього чеку та відповідність локації форматам.

"Це можуть бути житлові комплекси, бізнес-центри, транспортні хаби — формат гнучкий, але підхід стратегічний. Також для нас важливі довгострокові партнерські стосунки з орендодавцями. Ми завжди розраховуємо на співпрацю, засновану не на миттєвій вигоді, а на взаємному розвитку. Успішні проєкти народжуються там, де обидві сторони готові інвестувати у спільний результат", - сказав Панасенко.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом.

Компанія представлена у столичному регіоні, Тернополі та Рівному. Станом на грудень 25 в мережі 141 об'єктів (88 Novus, 51 магазинів біля дому "Мі Маркет" і два дискаунтери "Хапайка").

За даними YouControl, на грудень 2025 року власником "Новус Україна" з часткою 100% у статутному капіталі було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначено Марину Познякову, Агне Рузгіене, Раймондаса Туменаса.

Згідно з фінансовими результатами компанії, за підсумками першого півріччя 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року її виручка зросла на 21,5% - до 16 млрд 293,739 млн грн, компанія отримала чистий прибуток у 87,477 млн проти чистого прибутку в 409 млн 041 тис грн за перше півріччя 2024 року.

Теги: #київ #вишгород #відкриття #панасенко #novus

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 02.12.2025
Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

15:21 02.12.2025
Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

16:11 01.12.2025
ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

14:36 01.12.2025
У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

11:17 01.12.2025
Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

23:31 30.11.2025
ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

18:06 30.11.2025
БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

14:58 30.11.2025
Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

14:45 30.11.2025
20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

12:19 30.11.2025
В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

ОСТАННЄ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Марченко: ефективність програми "1000 годин контенту" можна буде побачити під час її реалізації

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

"Метінвест" за війну скоротив працівників у 2,3 рази – HR-директор компанії

Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ - військова Чорновол

Качка у Кнесеті обговорив з міністром економіки Ізраїлю посилення економічного діалогу та обміну інноваціями

Найскладнішим наслідком атак РФ по енергетиці є передача електроенергії по країні – заступник глави Міненерго

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА