Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Мережа супермаркетів Novus у грудні 2025 року планує відкриття двох супермаркетів у Вишгороді (Набережна, 2б) та Києві (вул. Вавилових, 11), а також сім нових магазинів формату "Мі маркет", повідомив заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS Олексій Панасенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі об’єкти, що відкриються цього року, будуть розташовані в Києві та Київській області. Стратегічно у 2026 році ми плануємо суттєве прискорення, в наших планах відкриття орієнтовно 50 магазинів "Мі маркет" та ще 10 повноформатних супермаркетів NOVUS. Ми чітко бачимо попит на сучасну роздрібну інфраструктуру та маємо всі можливості для масштабування", - сказав він.

Панасенко зазначив, що в 2025 році компанія розширила мережу за межі столичного регіону в форматі "Мі маркет", був відкритий супермаркет у Тернополі.

"Вихід у нові регіони ми розглядаємо як важливий етап еволюції компанії. Тернопіль став для нас першим великим кроком поза межами Києва з форматом магазинів біля дому, і ми задоволені результатами. Так, регіональний запуск - це завжди нові виклики: від особливостей попиту до логістики. Але всі питання ми оперативно пропрацювали, і сьогодні бачимо стабільне зростання та лояльність місцевого покупця", - сказав він.

Головним завданням цього етапу розвитку стала адаптація бізнес-моделі до регіональної специфіки. "Команда активно працює над цим, і вже зараз ми впевнено готуємося до наступних відкриттів. Наступним стане Рівне", - повідомив Панасенко.

Ключовим критерієм для вибору локації майбутнього магазину є потенціал зростання. В компанії аналізують перспективу збільшення купівельного потоку, середнього чеку та відповідність локації форматам.

"Це можуть бути житлові комплекси, бізнес-центри, транспортні хаби — формат гнучкий, але підхід стратегічний. Також для нас важливі довгострокові партнерські стосунки з орендодавцями. Ми завжди розраховуємо на співпрацю, засновану не на миттєвій вигоді, а на взаємному розвитку. Успішні проєкти народжуються там, де обидві сторони готові інвестувати у спільний результат", - сказав Панасенко.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом.

Компанія представлена у столичному регіоні, Тернополі та Рівному. Станом на грудень 25 в мережі 141 об'єктів (88 Novus, 51 магазинів біля дому "Мі Маркет" і два дискаунтери "Хапайка").

За даними YouControl, на грудень 2025 року власником "Новус Україна" з часткою 100% у статутному капіталі було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначено Марину Познякову, Агне Рузгіене, Раймондаса Туменаса.

Згідно з фінансовими результатами компанії, за підсумками першого півріччя 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року її виручка зросла на 21,5% - до 16 млрд 293,739 млн грн, компанія отримала чистий прибуток у 87,477 млн проти чистого прибутку в 409 млн 041 тис грн за перше півріччя 2024 року.