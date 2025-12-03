"Сільпо" відкриває у Буковелі супермаркет, присвячений "Тіням забутих предків"

Мережа "Сільпо" у четвер відкриває перший карпатський супермаркет на курорті "Буковель", його концепція присвячена "Тіням забутих предків", повідомили у пресслужбі компанії.

Новий супермаркет "Сільпо" площею 1 441 кв. м працює на першому паркінгу "Буковель" (с. Поляниця, вул. Щивки, 1). Асортимент нового супермаркету включає локальні карпатські делікатеси від "Лавки Традицій" (бринза, будз, вурда, сирні коники, лісовий мед тощо).

Можлива доставка у найближчі села: Ворохту, Лазещину, Микуличин, Татарів, Яблуницю, Яремче, Ясіню, Поляницю.

"Для нас відкриття супермаркету в Карпатах — надзвичайно важлива подія. Ми хотіли підійти до цього з повагою до регіону, місцевих людей і традицій. Тож шукали тему, яка цікаво й зі смаком розповість історію краю. Нас надихало, як повість Коцюбинського і згодом фільм Параджанова, оспівували Гуцульщину в "Тінях забутих предків", тому вибрали цю тему для концепту", - повідомила директорка з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Вона уточнила, що до створення були залучені експерти Національної кіностудії імені Олександра Довженка та мистецький куратор, яким став один з провідних українських галеристів та артменеджерів Павло Гудімов.

Супермаркет поділений на 10 виставкових тематичних зон, де представлені переосмислені образи зі стрічки, як-от ярмо зі сцени вінчання — символ шлюбу за домовленістю, чи вогняні коні — алюзія на культову сцену смертельного поранення Петра Палійчука. Біля гастрономії трембіти, поруч автентичний посуд, свічники-трійці, предмети побуту й меблі, які команда "Сільпо" знайшла під час експедицій до Коломиї та Косова. Серед експонатів є також артоб’єкти, створені сучасними митцями спеціально для карпатського супермаркету, зокрема мозаїка за мотивами оригінального постера "Тіней забутих предків" Георгія Якутовича.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створене на початку серпня 2016 року. За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Як повідомлялося, виторг "Сільпо-Фуд" за результатами 2024 року збільшився порівняно з попереднім роком на 9,8%, до 93 млрд грн. За підсумками січня-червня 2025 року товариство отримало 612,7 млн грн прибутку проти, тоді як торік за аналогічний період компанія отримала 863,5 млн грн збитку.

Станом на початок грудня в мережі працювали 306 магазинів у 62 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 826 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.