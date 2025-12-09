Керівник служби відновлення Івано-Франківщини звільняється через тендер на дорогу до Буковелю

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування дороги до Буковелю без погодження з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, у зв’язку з чим керівник служби пише заяву на звільнення, заявив голова агентства Сергій Сухомлин у вівторок.

"Щодо дороги в Буковель. ТЕО розробили громади за свої кошти. Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування. З Агентством це не було погоджено! Начальник Служби пише заяву на звільнення", – написав Сухомлин у Телеграм.

Він уточнив, що фінансування проєкту не передбачене ані на поточний, ані на наступний рік, а також Агентство не подавало цей проєкт.

Сухомлин також пояснив, інший тендер – на ремонт дороги Т-09-06 до села Бистриця в Надвірнянському районі – зумовлений тим, що дорога перебуває у критичному стані, проте на наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено. За його словами, цього року на ремонт цієї ділянки було спрямовано 75 млн грн, адже попередньо були надіслані звернення від 17 громад та "Нафтогазу", оскільки тут розташовані 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги.

"До Буковелю ця дорога не веде", - підкреслив у звернені Сухомлин.

Як повідомлялось, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури вважає некоректною інформацію, поширену у медіа, про намір витратити 6,6 млрд грн на будівництво дороги через гірськолижний курорт "Буковель" у с.Поляниця в Івано-Франківський області.

У системі Prozorro Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області 3 грудня оголосила тендер на розробку проєктної документації для нового будівництва автомобільної дороги на ділянці від с. Бистриця до с. Яблуниця через с.Поляниця (Надвірнянський район, Івано-Франківська область) з початковою вартістю 33,7 млн грн.У технічній специфікації зазначено, що орієнтовна довжина ділянки будівництва 28,6 км, а орієнтовна розрахункова вартість – 6,57 млрд грн.