Інтерфакс-Україна
Політика
22:00 04.08.2025

Посол Боднар засудив неприпустиме використання гасла "Слава Україні!" депутатом Сейму Польщі

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Посол Боднар засудив неприпустиме використання гасла "Слава Україні!" депутатом Сейму Польщі

В Україні з великим занепокоєнням сприйняли висловлювання депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло України "Слава Україні!".

"Під гаслом "Слава Україні!" українські військові йдуть у бій, захищаючи свою землю від російського агресора, боронячи незалежність своєї держави, а також безпеку Європи, зокрема, Польщі. Гасло "Слава Україні!" є символом національного духу, гідності, єдності та оборони України. У всьому світі "Слава Україні!" — це поширений спосіб вираження підтримки суверенітету України та героїзму її народу. Сьогодні це гасло стало символом незламності перед російською агресією й об’єднує людей у світі, які підтримують Україну в її боротьбі", — йдеться в дописі посла України в Польщі Василя Боднара у соцмережі Facebook.

Він наголосив, що для українців це гасло має таке ж глибоке значення й викликає таку ж велику шану, як для поляків — національне гасло "Niech żyje Polska!". Посол також нагадав, що це гасло неодноразово звучало в стінах Верховної Ради України і викликало лише позитивні емоції.

У заяві нагадано, що в Україні законом заборонено використання нацистської та радянської символіки, а спекуляції навколо гасла "Слава Україні!" з намаганням прив’язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними і невиправданими, а також сприяють ворожим наративам, які мають на меті розкол демократичної спільноти.

"Закликаємо до виваженості у висловлюваннях, взаємної поваги та утримання від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між нашими народами", — резюмував Василь Боднар.

 

Теги: #польща #гасло #скандал

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