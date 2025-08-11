Інтерфакс-Україна
10:58 11.08.2025

"Сільпо" відкриє перший супермаркет у Буковелі

Мережа магазинів "Сільпо" відкриє перший супермаркет на території гірськолижного курорту Буковель в Івано-Франківській області, повідомляє Українська рада торгових центрів.

Магазин запрацює у селі Поляниця (урочище Щивки, 1). Дата відкриття ще не відома, однак підготовка до запуску вже активно триває, про що свідчать вакансії ритейлера, розміщені на сайтах з пошуку роботи.

До цього в зазначеному регіоні мережа "Сільпо" пропонувала лише доставку.

"Сільпо" - одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, заснована у 1998 році. Є частиною торговельно-промислової групи Fozzy Group. Станом на серпень 2025 року мережа налічує 309 супермаркетів у 62 містах.

Теги: #сільпо #буковель

