"Сільпо" відкрило новий супермаркет в Чернігові та оновлений у Василькові

Мережа супермаркетів "Сільпо" 14 листопада відкрила новий дизайнерський супермаркет в Чернігові та оновлений у Василькові, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Магазин у Чернігові (вул. Незалежності, 23а) має площу 1087,6 кв. м. Основою його дизайну став гарбуз, який можна побачити у класичних і зовсім неочікуваних інтерпретаціях — від кулінарних мотивів до декоративних і художніх деталей. Навіть вивіска "Сільпо" складена з десятків маленьких гарбузиків.

Магазин у Василькові (вул. Соборна 64/1) площею 1002 кв. м оформлений в стилі васильківської майоліки — впізнаваної кераміки, яку донедавна створювали на місцевому заводі. Головний акцент інтер’єру — 16 тарелів, розписаних за ескізами художників Васильківського заводу Сергія Денисенка, Марини Кривонос, Михайла Денисенка та Володимира Коваленка. Поруч з ними розмістили QR-код, за яким можна прочитати історії митців та більше дізнатися про васильківську майоліку. Шрифт для навігації по магазину створив дизайнер Богдан Гдаль.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створене на початку серпня 2016 року. За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Як повідомлялося, виторг "Сільпо-Фуд" за результатами 2024 року збільшився порівняно з попереднім роком на 9,8%, до 93 млрд грн. За підсумками січня-червня 2025 року товариство отримало 612,7 млн грн прибутку проти, тоді як торік за аналогічний період компанія отримала 863,5 млн грн збитку.

Станом на вересень 2025 року мережа "Сільпо" налічує 310 супермаркетів у 62 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 826 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.