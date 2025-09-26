Інтерфакс-Україна
14:19 26.09.2025

Нацполіція викрила схему заволодіння землями поблизу туристичного комплексу "Буковель" вартістю понад 14 млн грн

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу “Буковель”, повідомляє Національна поліція України.

“Йдеться про ділянки загальною площею 4,29 га вартістю понад 14 млн грн. До протиправної схеми були залучені посадовці органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи. Використовуючи підроблені державні акти зразка 2001 року, вони створювали видимість законного набуття землі”, - повідомляється на сайті відомства у п’ятницю.

За інформацією Нацполіції, упродовж 2020–2023 років учасники угруповання виготовили фіктивну технічну документацію, внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав. Один з організаторів виступив у ролі “добросовісного набувача” та уклав три договори купівлі-продажу з підставними громадянами. При цьому “первісні власники” навіть не знали, що певний час значилися власниками цих ділянок.

Насправді ж ці землі завжди перебували у державній власності та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства.

Поліцейські провели обшуки на території Івано-Франківської та Рівненської областей. Вилучено документи, матеріальні носії та інші докази, які підтверджують причетність учасників до злочину.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України) та підроблення офіційного документа та його використання (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування інших фактів незаконного привласнення особливо цінних земель лісового фонду триває.

