10:48 11.10.2025

Кабмін розширив перелік отримувачів компенсації за гумрозмінування земель с/г призначення

Кабінет міністрів розширив перелік отримувачів компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Даним рішенням надано можливість отримання компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель с/г призначення фізичним особам (у тому числі домогосподарствам, фізичним особам, які здійснюють діяльність, повʼязану з веденням особистого селянського господарства, самозайнятим особам у сфері сільського господарства без створення юридичної особи), які займаються с/г діяльністю на земельних ділянках, що перебувають у їх власності або у користуванні.

Також визначено порядок та механізм отримання компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель с/г призначення фізичними особами, які займаються с/г діяльністю. 

Як повідомлялося, у 2025 році на фінансування програми з розмінування в держбюджеті було передбачено 2,5 млрд грн. Ефективне використання цих коштів – один з індикаторів програми міжнародної допомоги Ukraine Facility.

Програма компенсації вартості розмінування агроземель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гумрозмінування. Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР).

