Інтерфакс-Україна
Економіка
15:33 25.11.2025

Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

2 хв читати
Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

Центр гуманітарного розмінування оплатив 4,76 млн грн за першим договором з розмінування земель, які фермер очистив власним коштом, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Уточнюється, що йдеться про сільськогосподарське товариство "Перше травня" в Херсонській області, якому фахівці "Укроборонсервісу" в березні-квітні 2023 року очистили ділянку площею понад 1150 га. Вартість таких робіт тоді становила майже 6 млн грн. За умовами державної програми компенсації вартості розмінування земель фермер отримав 80% цієї суми – 4,76 млн грн.

"Для отримання компенсації вартості робіт з розмінування, здійснених до 15 квітня 2024 року, фермери мають надати документи для підтвердження очищення і що його здійснювали сертифіковані фахівці. Маємо тепер успішний кейс "Першого травня", які зібрали необхідні документи, подали заявку для участі у програмі, і через 51 день, 21 листопада, товариство отримало 80% вартості розмінування ділянки. А додаткові оборотні кошти – це більша стійкість бізнесу, який годує всю Україну", – підкреслив заступник міністра економіки, екології та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Ділянка, за яку сільгосптовариство "Перше травня" отримало компенсацію, розташована в Бериславському районі Херсонської області. Там вирощують здебільшого зернові або олійні культури. Під час наступу росіян у 2022 році частина цих земель постраждала від бойових дій, а значна частина техніки, тваринницькі комплекси були пошкоджені або знищені внаслідок обстрілів.

"Маємо приклад якісної взаємодії наших фахівців з фермером, Центром протимінної діяльності, Державним земельним кадастром та Державною податковою службою України, завдяки чому ми змогли отримати всі необхідні документи для виплати компенсації за розмінування, проведене понад два роки тому", – зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Мінекономіки нагадало, що державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дає фермерам, які планують розмінувати угіддя, змогу отримати 100% вартості гуманітарного розмінування. Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. 

Длґ участі в програмі фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр. Скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування можуть також фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства, зазначило міністерство.

Теги: #розмінування #мінекономіки #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 24.11.2025
Мінекономіки спростовує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек"

Мінекономіки спростовує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек"

11:05 21.11.2025
Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

10:29 21.11.2025
Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн

Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн

18:34 19.11.2025
Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

17:03 19.11.2025
ООН розширить підтримку в розмінуванні сільгоспугідь, розвитку іригації та насінництва в Україні

ООН розширить підтримку в розмінуванні сільгоспугідь, розвитку іригації та насінництва в Україні

11:24 19.11.2025
Підозрюваний колишній топпосадовець ДФС компенсував державі понад 130 млн грн збитків

Підозрюваний колишній топпосадовець ДФС компенсував державі понад 130 млн грн збитків

10:45 18.11.2025
Площі посіву озимого жита під врожай-2026 менші за торішні - Мінекономіки

Площі посіву озимого жита під врожай-2026 менші за торішні - Мінекономіки

21:46 13.11.2025
Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

18:06 13.11.2025
Уряд України та Mastercard підписали меморандум для прискорення реалізації цифрової стратегії країни

Уряд України та Mastercard підписали меморандум для прискорення реалізації цифрової стратегії країни

20:42 12.11.2025
У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

ОСТАННЄ

НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

Вершкове масло до Нового року може подешевшати на 30% - галузева асоціація

ДП "Ліси України" в 2025р під час закупівель на 10 млрд грн змогло зекономити 700 млн грн

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

Група компаній "Фавбет" підтвердила блокування її рахунків

Атака РФ пошкодила інфраструктуру "Укрзалізниці", однак рух поїздів залишається без змін

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА