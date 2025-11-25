Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

Центр гуманітарного розмінування оплатив 4,76 млн грн за першим договором з розмінування земель, які фермер очистив власним коштом, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Уточнюється, що йдеться про сільськогосподарське товариство "Перше травня" в Херсонській області, якому фахівці "Укроборонсервісу" в березні-квітні 2023 року очистили ділянку площею понад 1150 га. Вартість таких робіт тоді становила майже 6 млн грн. За умовами державної програми компенсації вартості розмінування земель фермер отримав 80% цієї суми – 4,76 млн грн.

"Для отримання компенсації вартості робіт з розмінування, здійснених до 15 квітня 2024 року, фермери мають надати документи для підтвердження очищення і що його здійснювали сертифіковані фахівці. Маємо тепер успішний кейс "Першого травня", які зібрали необхідні документи, подали заявку для участі у програмі, і через 51 день, 21 листопада, товариство отримало 80% вартості розмінування ділянки. А додаткові оборотні кошти – це більша стійкість бізнесу, який годує всю Україну", – підкреслив заступник міністра економіки, екології та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Ділянка, за яку сільгосптовариство "Перше травня" отримало компенсацію, розташована в Бериславському районі Херсонської області. Там вирощують здебільшого зернові або олійні культури. Під час наступу росіян у 2022 році частина цих земель постраждала від бойових дій, а значна частина техніки, тваринницькі комплекси були пошкоджені або знищені внаслідок обстрілів.

"Маємо приклад якісної взаємодії наших фахівців з фермером, Центром протимінної діяльності, Державним земельним кадастром та Державною податковою службою України, завдяки чому ми змогли отримати всі необхідні документи для виплати компенсації за розмінування, проведене понад два роки тому", – зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Мінекономіки нагадало, що державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дає фермерам, які планують розмінувати угіддя, змогу отримати 100% вартості гуманітарного розмінування. Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування.

Длґ участі в програмі фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр. Скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування можуть також фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства, зазначило міністерство.