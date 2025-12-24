Інтерфакс-Україна
Економіка
19:23 24.12.2025

З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО

З вересня цього року РФ зруйнувала або пошкодила понад половину генерації ДТЕК, атаки ворога стали найбільш інтенсивними за всі роки війни, повідомив СЕО енергохолдингу Максим Тімченко.

"З вересня понад 50% наших генеруючих потужностей пошкоджено або зруйновано, і, безумовно, у нас дефіцит генеруючих потужностей. Росіяни атакують все: генерацію, передачу, газову інфраструктуру, видобуток вугілля, всю енергетичну інфраструктуру. І це незрівнянні за інтенсивністю атаки, які були протягом останніх чотирьох років", – сказав Тімченко у відеоінтервю Bloomberg, яке він розмістив у своєму Linkedin.

Тімченко звернув увагу, що навіть за температури близько нуля люди в деяких регіонах України залишалися без електроенергії на 15-20 годин на добу.

При цьому він зазначив, що ДТЕК вже на власному досвіді переконався, настільки стійкіші в умовах війни електростанції на ВДЕ порівняно з вугільними.

"Для відновлення такої ж потужності сонячних чи вітрових електростанцій нам потрібні дні. Якщо говорити про вугільні електростанції, то це приблизно місяці чи роки", – описав ситуацію СЕО ДТЕК.

Саме стійкістю і швидкістю відновлення він пояснив рішення компанії продовжити проєкт будівництва Полтавської ВЕС 650 МВт.

"Ось чому ми прийняли рішення продовжити будівництво найбільшої вітрової електростанції не лише в Україні, а й у Східній Європі", – наголосив він.

Як повідомлялося, у цьому інтерв’ю Тімченко заявив, що компанія ініціює Коаліцію охочих швидко відновити енергетику України, одним з головних проєктів якої є будівництво Полтавської ВЕС 650 МВт.

Він також зазначив, що компанія відчуває дефіцит обладнання для відновлення після атак і шукає його по ТЕС всієї Європи.

 

Теги: #дтек #ушкодження #обстріли

