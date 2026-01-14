Попит на українську пшеницю на зовнішніх ринках найближчим часом активізується - аналітики

Експорт української пшениці у грудні був низьким через високі військові ризики та перебої в роботі портової інфраструктури, проте ситуація може змінитися внаслідок активізації імпортерів та негативних погодних умов у Чорноморському регіоні, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Грудень пройшов під знаком безпекових ризиків, тому фізичні обсяги експорту пшениці були об’єктивно низькими. Водночас на ринку зростає вплив погодних чинників, які можуть підтримати котирування", – зауважують аналітики.

Так, в США в пшеничному поясі фіксуються локальні проблеми з вологозабезпеченням, що вже викликає занепокоєння щодо потенціалу нового врожаю, пояснюється в повідомленні.

"Крім того, маємо складні погодні умови в Чорноморському регіоні – морози без снігового покриву, підтоплення з подальшим промерзанням ґрунту. Ця сукупність факторів може поступово підштовхувати світовий ринок пшениці вгору", - вважають аналітики.

За їхньою інформацією, додатковим драйвером стає відновлення імпортного попиту, оскільки ключові покупці починають повертатися на ринок після паузи у закупівлях.

"Єгипет востаннє активно купував пшеницю наприкінці листопада – на початку грудня і тепер потребує поповнення запасів. Ринок поступово активізується, імпортерам необхідно відновлювати закупівлі, тому в найближчі тижні можна очікувати, що попит буде зростати", – прогнозують експерти.

Станом на 13 січня умовні ціни на пшеницю із вмістом білка 11,5% на базисі CPT-порт становлять $213-214/тонна, констатували в "Пуск".