Україна нарощує виробництво пшениці дурум, макаронні вироби в 2025р буде на 50% виготовлено з вітчизняної сировини

Вітчизняні виробники макаронних виробів 2025 року вперше за всю історію незалежності України виготовлятимуть продукцію на 50% із вирощеної відчизняними аграріями пшениці твердого сорту дурум, повідомив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"У нас (на виробництвах макаронних виробів – ІФ-У) в цьому році вперше, мабуть, 50% пшениці твердої, яка раніше закуповувалася за кордоном, буде заміщена вітчизняною. Якщо така тенденція збережеться, то, думаю, за найближчі два роки Україна перестане імпортувати пшеницю дурум", - сказав він на форумі Agro2Food Profit у Києві у середу.

Причиною такого імпортозаміщення експерт назвав зміни клімату в країні. Наразі Миколаївська, Одеська, Хмельницька, частково Вінницька області пристосовані для виробництва твердої пшениці з огляду на глобальне потепління, сказав Рибчинський.

Керівник галузевої асоціації припустив, що цілком реальною є ситуація, коли вітчизняні переробні підприємства в недалекому майбутньому зможуть не впоратися з обсягом вирощеної аграріями пшениці твердих сортів.

Рибчинський нагадав, що у Львівській області наразі будується млин, який перероблятиме пшеницю дурум на макаронні вироби. При цьому він зазначив, що його потужностей з часом може не вистачити для переробки всієї вирощеної аграріями пшениці дурум.

Керівник асоціації "Борошномели України" додав, що подібну продукцію українські виробники однозначно будуть експортувати, проте обсяги експорту навряд чи можна буде співставити з італійськими.

Як повідомлялося, приватне підприємство "Західний Буг" будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Запуск млина заплановано на жовтень 2025 року, фабрики – на вересень. Проєктна потужність першої черги млина - 80 тонн на добу для дуруму, 150 тонн на добу для м’яких сортів пшениці. Друга черга дасть можливість збільшити потужність ще на 200 тонн для дуруму і 300 тонн для м’яких сортів. Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.

Дурум (Triticum durum - лат.) — тверда пшениця з високим вмістом білка та клейковини, що робить її ідеальним інгредієнтом для приготування макаронних виробів, хліба та інших хлібобулочних виробів.