18:50 29.10.2025

Україна в сезоні-2025 скоротила виробництво гречки на 15%, проте підстав для ажіотажу немає – галузева асоціація

Врожай гречки в Україні в 2025 році на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ, заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"По гречці, наскільки розумію, вже в цьому році зібрано на 15% менше, ніж в минулому році. Запитання щодо її наявності має адресуватися не до переробників, а до аграріїв, які займаються агробізнесом", - сказав він на форумі Agro2Food Profit у Києві у середу.

Експерт пояснив, що аграрії самі вирішують, що їм вигідно сіяти - соняшник, сою, ріпак, а згодом відстоювати свої права на експорт сої та ріпака перед Міністерством економіки та Державною податковою службою без сплати за 10% експортного мита, або посіяти гречку, яка дає врожаю 1,3-1,5 тонна/га, щоб потім її продати по 20 тис. грн за тонну.

Відповідаючи на запитання про наявність підстав для росту цін на гречку в цьому році, Рибчинський сказав, що підстав немає, проте ціни будуть зростати.

"Якась газета чи телеграм-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли. Рітейлери починають запитувати владу "де гречка". А вона у фермерів, які чекають росту цін до 40 грн/кг і не відпускають товар. Роблять вони так тому, що споживач розкупив усю продукцію по 25 грн/кг", - пояснив керівник галузевої асоціації.

Рибчинський нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

"Не їдять українці гречку в такій кількості, як ЗМІ намагаються розповісти. Гречка в першу чергу потрібна людям, які хворіють на цукровий діабет. Решта споживачів може без неї обійтися,  бо в Україні більше ніж внутрішня потреба вирощується кукурудзяної та пшеничної крупи", - наголосив керівник спілки "Борошномели України" і закликав українців не реагувати на штучно створюваний ажіотаж.

Як повідомлялося, у сезоні-2025 українські аграрії скоротили виробничі площі під гречкою до 69,1 тис. га проти 90,3 тис. га роком раніше. Станом на 24 жовтня в країні гречку зібрано з 86% виробничих площ із врожайністю 14 т/га, отримано 83,3 тис. тонн проти 126,9 тис. тонн роком раніше.

Теги: #рибчинський #гречка

