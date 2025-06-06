Інтерфакс-Україна
Економіка
16:06 06.06.2025

Дефіцит жита і подорожчання житнього хлібу в 2025/2026 МР буде 100% – галузева асоціація

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Дефіцит жита і подорожчання житнього хлібу в 2025/2026 МР буде 100% – галузева асоціація

Дефіцит жита у сезоні-2025/2026 буде 100%, що неминуче призведе до подорожчання житнього хліба, заявив в інтерв`ю "Інтерфакс-Україна" директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"Із упевненістю можна сказати, що на 100% в сезоні-2025/26 буде дефіцит жита. Уже зараз в Україні частково переробляється польське жито, а хлібопеки користуються балтийським житнім борошном. Це, на жаль, вже наші реалії", - сказав він.

За словами очільника галузевої асоціації, причиною дефіциту жита є небажання сільгоспвиробників сіяти культуру, оскільки її врожайність на третину нижча, ніж у пшениці - до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно.

Крім того, раніше весь дефіцит покривався з Білорусі, що й призвело до скорочення обсягів виробництва жита в Україні – аграріям було складно конкурувати з поставками з Білорусі. Водночас жито не належить до числа популярних експортних культур. Попит на жито є лише на внутрішньому ринку.

Рибчинський привернув увагу, що наразі ціна на жито більше, ніж конкурентна: якщо 2024 року 1 тонна жита коштувала 6-7 тис. грн, то станом на травень 2025 року - 12-14 тис. грн.

Відповідаючи на запитання чи призведе дефіцит жита до подорожчання житнього хлібу, експерт наголосив, що однозначно подорожчає.

"Наразі ціна українського житнього борошна – 18 тис. грн за тонну, з імпортної сировини - близько 20 тис. грн, тоді як торік у травні житнє борошно коштувало 10 тис. грн. Це не просто буде зростання ціни на житній хліб - багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати", - наголосив він.

Очільник спілки "Борошномели України" прогнозує, що 2025/2026 маркетинговий рік Україна проживе із дефіцитом жита і купуватиме його на зовнішніх ринках за європейськими цінами. Це зробить жито цікавим для українських аграріїв. Відтак у 2026/2027 МР, найімовірніше, сільгоспвиробники збільшать площі під житом, що зможе вирівняти ситуацію на ринку.

Теги: #дефіцит #рибчинський #житній_хліб #жито

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