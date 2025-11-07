Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Основним джерелом вирішення проблеми дефіциту трудових ресурсів, яка очікується в Україні після війни, зможуть стати українці, які наразі перебувають за кордоном, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк, хоча і не поділяє оптимізму, що до країни одразу повернеться більшість з тих, хто виїхав.

"Дефіцит робочої сили - один з ключових викликів повоєнної України. Простого рішення тут немає… Точиться дуже багато дискусій про покриття дефіциту робочої сили за рахунок міграції… Ключовий ресурс, як на мене - українці, які виїхали (за кордон – ІФ-У). Дай Бог, щоб четверта частина наших співвітчизників повернулася й українська економіка буде зовсім іншою, ніж сьогодні", - сказав Яценюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова КБФ також зазначив, що в Україні наразі вкрай низька ефективність праці. "В Україні вона низька, 15 доларів ВВП/робоча година. У Польщі 37 доларів, 34 у Казахстані. Двократний розрив по ефективності українського працівника з ринками, з якими ми конкуруємо", - зазначив Яценюк.

"Через підвищення ефективності праці та помірні міграційні процеси ми здатні будемо впоратися", - сказав він.

На запитання про збільшення пенсійного віку експрем'єр відповів, що цього не уникнути, але у таких заходів інша мета. "Новому уряду доведеться це розглядати. Співчуваю їм. У Франції Макрон розглянув - бачите, який в нього рейтинг? Збільшення пенсійного віку є одним з елементів стабілізації пенсійної системи. Це не є magic bullet (чудодійна куля - ІФ-У), але без цього не обійтися. Це комплекс заходів на те, щоб Пенсійний фонд не збанкрутував", - сказав Яценюк.