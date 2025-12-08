Інтерфакс-Україна
20:31 08.12.2025

Дефіцит на закупки зброї у США за програмою PURL у 2025р скорочений до $100 млн, на 2026р потрібно $15 млрд – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Дефіцит на закупки зброї у США за програмою Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) у 2025 році скорочений до $100 млн завдяки внеску Нідерландів, на 2026 рік потрібно $15 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні, до речі, хочу подякувати Марку Рютте, що він нагадав всім лідерам, що давайте знаходити додаткові гроші, бо нам потрібно на рік 15 мільярдів, програма PURL - він про це сказав. На цей рік нам ще не вистачає десь 800 мільйонів, а не вистачала 1,5 мільярда, але сьогодні Нідерланди - ми вдячні за позитивне рішення щодо програми, вони виділили 700 мільйонів", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

